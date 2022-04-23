В Перми согласовали проект второго гипермаркета «Леруа Мерлен»

В Перми согласован проект второго центра «Леруа Мерлен» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Проект гипермаркета товаров для дома и ремонта «Леруа Мерлен» в Мотовилихинском районе Перми получил положительное решение госэкспертизы. Об этом сообщает портал properm.ru со ссылкой на единый госреестр.

«Проект получил положительное заключение 22 апреля, следует из единого государственного реестра. Здание планируется построить на пустыре в районе домов по улице Уинская, 68», — сообщается на портале. Торговый центр собирались начать строить еще в 2021 году, но согласование проекта затягивалось. Курирует объект предприятие «Ива-Инвест».

Ожидается, что площадь нового гипермаркета составит 16,8 тысяч квадратов. Для удобства клиентов рядом построят парковку на 800 машин. Строительство пройдет на участке площадью 5 Га. Сдать объект ранее планировали в конце 2023 года. Первый гипермаркет французской компании открыли в Перми пять лет назад. Несмотря на введенные в 2022 году санкции западных стран, «Леруа Мерлен» не ушла с российского рынка.

Ранее URA.RU сообщало, что проектирование нового строительного гипермаркета завершилось. Также в Перми продаются несколько крупных торговых центров.