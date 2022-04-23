23 апреля 2022
22 апреля 2022

Неизвестный в Челябинске жестоко избил девушку в лифте

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com , страх, подросток, насилие, сила, женщина, понукание, тирания, диспотизм, агрессия
Неадекватный мужчина бил девушку ногами по голове Фото:

Неизвестный мужчина жестоко избил девушку в лифте многоквартирного жилого дома в Калининском районе Челябинска. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На записи, которая размещена в telegram-канале «ЧП и ДТП | Регион 74», видно, как открывается дверь лифта, в котором едет девушку без верхней одежды. В лифт заходит одетый мужчина и начинает бить девушку по лицу и голове. Девушка падает на пол и кричит, что потеряла Еву. В ответ мужчина оскорбляет девушку и пинает ее ногами, после чего уходит.

Автор видео уточняет, что нападение произошло около двух часов ночи в доме на Университетской Набережной. По неподтвержденной информации, зачинщик драки — сожитель пострадавшей. Якобы он пришел домой в неадекватном состоянии, девушка решила отвести свою дочь к соседям, а оттуда позвонила матери своего гражданского супруга. Из-за этого мужчина разозлился и напал на свою подругу.

Обращалась ли девушка в правоохранительные органы по факту нанесения побоев, пока неизвестно. Получить комментарий у полиции на момент выхода материала не удалось.

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Неизвестный мужчина жестоко избил девушку в лифте многоквартирного жилого дома в Калининском районе Челябинска. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи, которая размещена в telegram-канале «ЧП и ДТП | Регион 74», видно, как открывается дверь лифта, в котором едет девушку без верхней одежды. В лифт заходит одетый мужчина и начинает бить девушку по лицу и голове. Девушка падает на пол и кричит, что потеряла Еву. В ответ мужчина оскорбляет девушку и пинает ее ногами, после чего уходит. Автор видео уточняет, что нападение произошло около двух часов ночи в доме на Университетской Набережной. По неподтвержденной информации, зачинщик драки — сожитель пострадавшей. Якобы он пришел домой в неадекватном состоянии, девушка решила отвести свою дочь к соседям, а оттуда позвонила матери своего гражданского супруга. Из-за этого мужчина разозлился и напал на свою подругу. Обращалась ли девушка в правоохранительные органы по факту нанесения побоев, пока неизвестно. Получить комментарий у полиции на момент выхода материала не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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