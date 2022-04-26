Посольство РФ: США стали объективнее освещать события на Украине

Некоторые СМИ США стали публиковать заявления представителей Минобороны РФ, отметили в российском посольстве Фото: imago images/Levine-Roberts

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Некоторые СМИ США стали более объективно освещать ход специальной операции на Украине. Об этом говорится в официальном telegram-канале российского посольства в США.

«Обратили внимание, что некоторые американские СМИ начали доносить более или менее объективную точку зрения в отношении происходящего на Украине. Отдельные издания приводят без купюр заявления с брифинга начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о подготовке США и НАТО провокаций с использованием ОМУ с последующим обвинением нашей страны. Такой подход к освещению в Соединенных Штатах хода специальной военной операции является хоть и маленьким, но прогрессом», — говорится в сообщении посольства.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ намерено замалчивают факты о происходящем на Украине.

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