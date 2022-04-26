Уральский полпред заявил, что ситуация с ценами стабилизировалась

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Поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Карабаш, якушев владимир
По словам Владимира Якушева необоснованного роста на товары нет Фото:
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Цены на товары в России

Цены на продукты питания в УрФО стабилизировались. Об этом 26 апреля заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев во время пресс--конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Цены, по сравнению с началом спецоперации РФ на Украине, сначала подросли, однако потом упали. Сегодня мы фиксируем только в трех субъектах УрФО небольшое повышение цен на макаронные изделия. Со всем остальным ситуация стабилизировалась», — заявил Якушев.

Полпред добавил, что полки на сегодняшний день заполнены. Была проведена работа по контролю за ценами. Сегодня можно констатировать, что необоснованного роста цен нет.

Цены на товары В РФ начали поднимать из-за западных санкций, которые ввели США, страны Евросоюза, а также ряд других государств в ответ на начало спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. При этом санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель санкций является «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

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Цены на продукты питания в УрФО стабилизировались. Об этом 26 апреля заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев во время пресс--конференции, передает корреспондент URA.RU. «Цены, по сравнению с началом спецоперации РФ на Украине, сначала подросли, однако потом упали. Сегодня мы фиксируем только в трех субъектах УрФО небольшое повышение цен на макаронные изделия. Со всем остальным ситуация стабилизировалась», — заявил Якушев. Полпред добавил, что полки на сегодняшний день заполнены. Была проведена работа по контролю за ценами. Сегодня можно констатировать, что необоснованного роста цен нет. Цены на товары В РФ начали поднимать из-за западных санкций, которые ввели США, страны Евросоюза, а также ряд других государств в ответ на начало спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. При этом санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель санкций является «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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