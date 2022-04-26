Все праздничные дни ПФР будет принимать заявления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Пермскому краю с 1 мая начнет принимать заявления на получение новой выплаты — пособия на детей от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей. Подать заявление можно будет даже в праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Для удобства пермяков с 1 по 3 мая и с 7 по 9 мая в клиентских службах пенсионного фонда будут работать дежурные окна. В них родители смогут подать заявление на пособие для детей от 8 до 17 лет», — пояснил управляющий ОПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук.

Принимать заявления 1 и 9 мая специалисты будут с 10 до 15 часов. А 2—3 мая и 7—8 мая — с 10 до 17 часов. Документы по другим услугам в эти дни приниматься не будут. С другими вопросами в фонд можно будет обратиться в обычном режиме — с 4 по 6 мая и с 10 мая.

Первые выплаты начнут приходить семьям уже в мае. При этом все заявления, принятые до 1 октября, дадут право получить выплату с 1 апреля. Поэтому не обязательно срочно идти и подавать заявление. В пенсионном фонде также напомнили, что проще всего подать заявление через «Госуслуги».

Ранее URA.RU рассказывало, какие семьи смогут получать новую выплату на детей. Рассчитывать пособие уже начали с 1 апреля.