27 апреля 2022

Спортивный комплекс из Екатеринбурга признан лучшим в России

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Международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок Первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина. Екатеринбург , волейбол, спорт, матч, волейбольный мяч, игра, руки
«Академия волейбола Н.В. Карполя» удостоилась национальной премии Sport Facilities Фото:

Свердловская «Академия волейбола Н.В. Карполя» признана лучшим физкультурно-спортивным комплексом в России по итогам 2021 года в рамках форума SportB2B Expo&Forum. Об этом сообщили на официальном сайте Правительства Свердловской области.

«В номинации «Лучший физкультурно-спортивный комплекс — открытие года» победила «Академия волейбола Н.В. Карполя», — говорится в пресс-релизе.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что эта победа говорит о том, что Свердловская область является спортивным регионом, и что уральцы любят и выбирают спорт. Ранее URA.RU сообщало, что «Екатеринбург Арена» была признана лучшим футбольным стадионом в России за 2021 год.

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Свердловская «Академия волейбола Н.В. Карполя» признана лучшим физкультурно-спортивным комплексом в России по итогам 2021 года в рамках форума SportB2B Expo&Forum. Об этом сообщили на официальном сайте Правительства Свердловской области. «В номинации «Лучший физкультурно-спортивный комплекс — открытие года» победила «Академия волейбола Н.В. Карполя», — говорится в пресс-релизе. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что эта победа говорит о том, что Свердловская область является спортивным регионом, и что уральцы любят и выбирают спорт. Ранее URA.RU сообщало, что «Екатеринбург Арена» была признана лучшим футбольным стадионом в России за 2021 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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