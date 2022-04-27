Спортивный комплекс из Екатеринбурга признан лучшим в России

«Академия волейбола Н.В. Карполя» удостоилась национальной премии Sport Facilities Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловская «Академия волейбола Н.В. Карполя» признана лучшим физкультурно-спортивным комплексом в России по итогам 2021 года в рамках форума SportB2B Expo&Forum. Об этом сообщили на официальном сайте Правительства Свердловской области.

«В номинации «Лучший физкультурно-спортивный комплекс — открытие года» победила «Академия волейбола Н.В. Карполя», — говорится в пресс-релизе.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что эта победа говорит о том, что Свердловская область является спортивным регионом, и что уральцы любят и выбирают спорт. Ранее URA.RU сообщало, что «Екатеринбург Арена» была признана лучшим футбольным стадионом в России за 2021 год.