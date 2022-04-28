Вице-премьер РФ сообщил Путину об успехах Куйвашева

28 апреля 2022 в 21:09 Размер текста - 17 +

Успех Евгения Куйвашева был отмечен на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Заместитель председателя российского Правительства Марат Хуснуллин выделил Свердловскую область в числе регионов-лидеров по итогам проведенного анализа по показателям ввода жилья на душу населения за 2019—2021 годы. Об этом URA.RU сообщили в свердловском департаменте информполитики. «Свердловская область вошла в число регионов, о чьих успехах в сфере жилищного строительства доложено Президенту России Маратом Хуснуллиным на заседании президиума правительственной комиссии. Всего таких субъектов — 13, они стали лидерами по итогам проведенного анализа по показателям динамики и объемов ввода жилья на душу населения за 2019—2021 годы», — говорится в сообщении департамента. Кроме того, Хуснуллин отметил, что такие результаты говорят о хорошей работе руководителей регионов в этом направлении. В департаменте информационной политики уточнили, что за первый квартал 2022 года в регионе было введено порядка 726 тысяч квадратных метров жилья. За аналогичный период 2021 года было введено на 29,1% меньше. Среди других регионов УрФО Свердловская область остается лидером по вводу жилья — за 2021 год было построено более 2,8 кв.м жилья. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Заместитель председателя российского Правительства Марат Хуснуллин выделил Свердловскую область в числе регионов-лидеров по итогам проведенного анализа по показателям ввода жилья на душу населения за 2019—2021 годы. Об этом URA.RU сообщили в свердловском департаменте информполитики. «Свердловская область вошла в число регионов, о чьих успехах в сфере жилищного строительства доложено Президенту России Маратом Хуснуллиным на заседании президиума правительственной комиссии. Всего таких субъектов — 13, они стали лидерами по итогам проведенного анализа по показателям динамики и объемов ввода жилья на душу населения за 2019—2021 годы», — говорится в сообщении департамента. Кроме того, Хуснуллин отметил, что такие результаты говорят о хорошей работе руководителей регионов в этом направлении. В департаменте информационной политики уточнили, что за первый квартал 2022 года в регионе было введено порядка 726 тысяч квадратных метров жилья. За аналогичный период 2021 года было введено на 29,1% меньше. Среди других регионов УрФО Свердловская область остается лидером по вводу жилья — за 2021 год было построено более 2,8 кв.м жилья.