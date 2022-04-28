«НОВАТЭК» получит из Челябинска оборудование на замену импорту

Компания «КОНАР» сможет предоставить «НОВАТЭКу» оборудование, которое заменит зарубежное Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «КОНАР» из Челябинска готова предоставить «НОВАТЭКу» оборудование, которое сможет заменить импортное. На встрече между представителями компаний обсуждался вопрос, как правильно использовать способности челябинского предприятия для повышения импортонезависимости российских производств, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.

«Мы прикладываем максимум усилий, чтобы предложить „НОВАТЭКу“ конкурентоспособный технологичный продукт. В существующей геополитической ситуации цель нашей встречи — обсудить, как наши производственные возможности и компетенции могут быть использованы для дальнейшего повышения импортонезависимости российских СПГ-проектов», — предает слова директора по развитию АО «КОНАР» Арсения Дикого пресс-служба правительства.

Дикий добавил, что в данный момент в компании прорабатывается вопрос осуществления программы по изготовлению запасных частей для оборудования зарубежного производства, как для уже поставленного, так и для новых проектов. Также в компании думают начать осуществлять сервисное обслуживание агрегатов.

Промышленная группа «КОНАР» существует на рынке уже больше 30 лет. За это время компания смогла зарекомендовать себя на рынке нефтегазового машиностроения. Разработки челябинской компании помогают уменьшать долю импортных комплектующих на российских производствах.

Программа импортозамещения не первый год реализуется на российских предприятиях. Однако с усилением санкционного давления со стороны стран Запада отечественные производства были вынуждены искать других поставщиков. Теперь программа заработала в полную силу. Благодаря ей российские производители стали больше сотрудничать между собой для всеобщей выгоды.

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