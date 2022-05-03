Следователи назвали причину взрыва газа в челябинском селе

Пострадавшего при ЧП подростка спасли медики Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о взрыве газа в Сатке (Челябинская область), в результате которого пострадали 14-летний мальчик и его отец. Мужчина от полученных ожогов скончался, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В ходе расследования установлено, что хозяин квартиры, 43-летний мужчина, хранил дома с нарушениями пятилитровый газовый баллон. В результате неосторожного обращения произошла его разгерметизация, а затем взрыв газа. Сын хозяина получил ожоги, но выжил, мужчина умер спустя некоторое время в больнице», — рассказал источник.

Несмотря на смерть виновника трагедии, уголовное дело в отношении него было расследовано. Прекращать его не захотели родственники семьи. Закрыто дело будет в суде. В Саткинской городской прокуратуре URA.RU подтвердили, что уголовное дело поступило, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.

Сам взрыв прогремел 23 февраля. Взрывной волной выбило окна и повредило стены. Пострадали жившие в квартире мужчина и его сын, которого он воспитывал один. У мальчика было 60% ожогов тела, санавиацией его доставили в Челябинск.