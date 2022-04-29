Кабмин РФ запретил стройки на землях для «путинского» автобана

29 апреля 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Общая площадь зарезервированных под автобан земель — более трех миллионов квадратных метров Фото: Анна Майорова © URA.RU Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) зарезервировало земли от башкирского города Дюртюли до свердловского Ачита — под строительство платного автобана M-12 (Москва-Казань-Екатеринбург). Соответствующий документ появился на сайте ведомства. Срок его действия — три года. «Зарезервировать для государственных нужд сроком на три года земли общей площадью 3676086,54 кв. м. На этих земельных участках устанавливаются ограничения прав в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами, необходимые для достижения целей», — говорится в указе замглавы Росавтодора Игоря Костюченко. Иными словами, наложен запрет на аренду указанных земель и строительство. Скоростную магистраль Москва-Казань-Екатеринбург называют «путинской» потому, что ее строительство инициировал президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что после того, как будет сдан участок Дюртюли-Ачит, путь из Екатеринбурга в Казань сократится с 14 до семи часов. Завершить строительство предполагается в 2024 году, первый участок откроют осенью 2022-го. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) зарезервировало земли от башкирского города Дюртюли до свердловского Ачита — под строительство платного автобана M-12 (Москва-Казань-Екатеринбург). Соответствующий документ появился на сайте ведомства. Срок его действия — три года. «Зарезервировать для государственных нужд сроком на три года земли общей площадью 3676086,54 кв. м. На этих земельных участках устанавливаются ограничения прав в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами, необходимые для достижения целей», — говорится в указе замглавы Росавтодора Игоря Костюченко. Иными словами, наложен запрет на аренду указанных земель и строительство. Скоростную магистраль Москва-Казань-Екатеринбург называют «путинской» потому, что ее строительство инициировал президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что после того, как будет сдан участок Дюртюли-Ачит, путь из Екатеринбурга в Казань сократится с 14 до семи часов. Завершить строительство предполагается в 2024 году, первый участок откроют осенью 2022-го.