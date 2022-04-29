Мэрия обхитрила екатеринбуржца, дважды портившего красивый план. Фото

30 апреля 2022 в 21:56 Размер текста - 17 +

Задумку с новым освещением возле мэрии приписывают вице-мэру Марине Фадеевой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вечером 30 апреля власти Екатеринбурга запустили новое освещение в центре города — у здания горадминистрации со стороны улицы 8 Марта. Чтобы защититься от действий неизвестного горожанина, дважды обрезавшего провода, чиновники протянули кабели к деревьям не по земле, а по воздуху. «Так точно не дотянется», — шутят в мэрии. Как писало URA.RU, новая подсветка — элемент подготовки к 300-летию города (будет отмечаться в августе 2023 года) — должна была заработать еще две недели назад. Мужчину, который срывал планы, полиция еще не нашла, поделился собеседник агентства. Сколько денег ушло на гирлянды, в мэрии не раскрывают. Как и фамилию мецената, сделавшего Екатеринбургу этот подарок. Гирлянды будут включаться каждый вечер автоматически — с наступлением темноты. Предполагается, что в ближайшее время возле мэрии также установят новые елки — взамен старых, которые едва выдержали новогоднее украшение в сезоне 2021-2022. Чиновники не раскрывают фамилию бизнесмена, оплатившего новое освещение Фото: корреспондент URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Вечером 30 апреля власти Екатеринбурга запустили новое освещение в центре города — у здания горадминистрации со стороны улицы 8 Марта. Чтобы защититься от действий неизвестного горожанина, дважды обрезавшего провода, чиновники протянули кабели к деревьям не по земле, а по воздуху. «Так точно не дотянется», — шутят в мэрии. Как писало URA.RU, новая подсветка — элемент подготовки к 300-летию города (будет отмечаться в августе 2023 года) — должна была заработать еще две недели назад. Мужчину, который срывал планы, полиция еще не нашла, поделился собеседник агентства. Сколько денег ушло на гирлянды, в мэрии не раскрывают. Как и фамилию мецената, сделавшего Екатеринбургу этот подарок. Гирлянды будут включаться каждый вечер автоматически — с наступлением темноты. Предполагается, что в ближайшее время возле мэрии также установят новые елки — взамен старых, которые едва выдержали новогоднее украшение в сезоне 2021-2022.