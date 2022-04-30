У самокатов Whoosh в Екатеринбурге массовый сбой. Не работает приложение

01 мая 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Пользователи не могут закончить поездку или взять самокат в аренду Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Екатеринбурга, которые хотели воспользоваться кикшеринговыми самокатами Whoosh, не могут зайти в приложение. Возле парковок скопились очереди из горожан, которые хотят взять транспорт в аренду или, наоборот, закончить поездку, передает корреспондент URA.RU. «У Whoosh не работает приложение. Открываешь его, а оно не может определить местоположение и не находит самокаты поблизости. На парковке возле Дома кино много тех, кто хочет, но не может взять самокат в аренду», — передает журналист. На сайте компании появилось объявление, что на серверах наблюдается сбой и специалисты работают над устранением проблемы. Также там есть инструкция, как завершить поездку без приложения. Whoosh — один из нескольких кикшеринговых сервисов, которые предоставляют услуги по аренде электросамокатов в Екатеринбурге. Ранее URA.RU сообщало о случае, когда один из пользователей устроил краш-тест самокату компании. Горожане не могут взять самокаты в аренду Фото: URA.RU Разработчики просят оставить самокаты в любом безопасном месте Скрин приложения Woosh Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Жители Екатеринбурга, которые хотели воспользоваться кикшеринговыми самокатами Whoosh, не могут зайти в приложение. Возле парковок скопились очереди из горожан, которые хотят взять транспорт в аренду или, наоборот, закончить поездку, передает корреспондент URA.RU. «У Whoosh не работает приложение. Открываешь его, а оно не может определить местоположение и не находит самокаты поблизости. На парковке возле Дома кино много тех, кто хочет, но не может взять самокат в аренду», — передает журналист. На сайте компании появилось объявление, что на серверах наблюдается сбой и специалисты работают над устранением проблемы. Также там есть инструкция, как завершить поездку без приложения. Whoosh — один из нескольких кикшеринговых сервисов, которые предоставляют услуги по аренде электросамокатов в Екатеринбурге. Ранее URA.RU сообщало о случае, когда один из пользователей устроил краш-тест самокату компании.