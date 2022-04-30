30 апреля 2022

У самокатов Whoosh в Екатеринбурге массовый сбой. Не работает приложение

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сезона проката самокатов. Екатеринбург, самокат, электросамокат, Whoosh
Пользователи не могут закончить поездку или взять самокат в аренду Фото:

Жители Екатеринбурга, которые хотели воспользоваться кикшеринговыми самокатами Whoosh, не могут зайти в приложение. Возле парковок скопились очереди из горожан, которые хотят взять транспорт в аренду или, наоборот, закончить поездку, передает корреспондент URA.RU.

«У Whoosh не работает приложение. Открываешь его, а оно не может определить местоположение и не находит самокаты поблизости. На парковке возле Дома кино много тех, кто хочет, но не может взять самокат в аренду», — передает журналист.

На сайте компании появилось объявление, что на серверах наблюдается сбой и специалисты работают над устранением проблемы. Также там есть инструкция, как завершить поездку без приложения.

Whoosh — один из нескольких кикшеринговых сервисов, которые предоставляют услуги по аренде электросамокатов в Екатеринбурге. Ранее URA.RU сообщало о случае, когда один из пользователей устроил краш-тест самокату компании.

Горожане не могут взять самокаты в аренду
Фото:
Разработчики просят оставить самокаты в любом безопасном месте

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Жители Екатеринбурга, которые хотели воспользоваться кикшеринговыми самокатами Whoosh, не могут зайти в приложение. Возле парковок скопились очереди из горожан, которые хотят взять транспорт в аренду или, наоборот, закончить поездку, передает корреспондент URA.RU. «У Whoosh не работает приложение. Открываешь его, а оно не может определить местоположение и не находит самокаты поблизости. На парковке возле Дома кино много тех, кто хочет, но не может взять самокат в аренду», — передает журналист. На сайте компании появилось объявление, что на серверах наблюдается сбой и специалисты работают над устранением проблемы. Также там есть инструкция, как завершить поездку без приложения. Whoosh — один из нескольких кикшеринговых сервисов, которые предоставляют услуги по аренде электросамокатов в Екатеринбурге. Ранее URA.RU сообщало о случае, когда один из пользователей устроил краш-тест самокату компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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