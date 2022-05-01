Чтобы справиться с депрессией, художник начал рисовать картины собственной кровью Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Житель Екатеринбурга Дмитрий Гаподченко работает в тату-студии, но в свободное время рисует картины акрилом. С недавнего времени для своих работ художник начал использовать необычный материал — настоящую человеческую кровь. Для реализации задумки горожанин сдает собственную кровь и хранит ее в холодильнике. Об этом URA.RU рассказал сам художник.

«Когда я сказал, что хочу рисовать кровью, все подумали, что я буду себя резать. Многие отнеслись очень негативно к моей затее. Один подписчик даже советовал к психиатру обратиться. Но после того, как люди увидели результат, негативных отзывов практически не осталось», — рассказал мужчина.

При сдаче крови Гаподченко соблюдает все правила безопасности. «У меня есть знакомый медик. Он как у донора берет у меня кровь из вены. Все стерильно и безопасно. Кровь помещаю в склянки со специальным веществом, чтобы она не свернулась. Храню это все в холодильнике», — отметил художник.

По словам горожанина, кровь ничем не отличается от акварели. На написание таких работ уходят часы. «Я рисовал картины по вечерам. На картины с военной тематикой суммарно ушло около десяти часов. Сейчас я покрыл их лаком, чтобы защитить. Жду рамки со стеклами», — поделился он. Художник отметил, что планирует написать около сотни таких работ.

Ранее URA.RU писало, что уральские художники изобразили жительницу Украины, которая для многих стала настоящим символом смелости и достоинства. Тень, которая падает от пенсионерки, — аналог монумента «Родина-мать зовет».

Фото: Дмитрий Гаподченко

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