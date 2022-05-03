Пермский депутат ГД попал под новые санкции

Дмитрий Скриванов попал под санкции Австралии со второй попытки Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Австралия включила депутата госдумы от Пермского края Дмитрия Скриванова в новые санкционные списки. Документ, куда попали 75 парламентариев, опубликован на сайте правительства Австралии.

«Дмитрий Станиславович Скриванов. Дата рождения — 15 августа 1971 года. Гражданство — русский. Депутат государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», — говорится в документе. Ему запрещен въезд в страну и любые финансовые операции с организациями Австралии.

Первые санкционные списки Австралия опубликовала 23 февраля. В них попали все депутаты, которые обратились к президенту с предложением признать независимость ДНР и ЛНР. Дмитрия Скриванова в их числе не было. Он пропустил то пленарное заседание из-за болезни. Именно поэтому Скриванов не попал и под первые санкции ЕС, но был включен в списки со второй попытки. Исключением для пермского депутата ГД стали Япония и США: под санкции этих стран Скриванов попал сразу.

После начала спецоперации по денафицикации Украины 24 февраля западные страны увеличили санкционное давление на Россию. Настоящей целью санкций является отмена России, отмечал президент РФ Владимир Путин.