Пламя тушили всю ночь Фото: Илья Московец © URA.RU

В садовом некоммерческом товариществе Златоуста (Челябинская область) в ночь на 5 мая пожар уничтожил четыре дачи. Еще несколько строений удалось отстоять, сообщается в группе первого пожарно-спасательного отряда города в соцсети «ВКонтакте».

«Первое сообщение о том, что где-то в садах в районе Уржумки горят дачи, поступило на пульт „101“ от жительницы улицы Лизы Чайкиной почти в 2 часа ночи, потом один за другим посыпались звонки диспетчеру отряда и с других отдаленных улиц. Такой большой пожар в ночной мгле был заметен уже из многих районов города: по прибытии отделений 8-й ПСЧ дача № 27 была охвачена огнем полностью, пламя перекинулось на соседние 26-ю с 28-й, уже плясало по кровле 29-й дачи», — говорится в сообщении.

Перед пожарными стояла задача спасти всю дачную ветку. На месте работали четыре автоцистерны, около 20 человек личного состава. Сложность в тушении заключалась в том, что район — безводный. Ближайшие гидранты расположены на улице Полетаева в 2,5 и 4,5 км от места происшествия. Пришлось организовать подвоз воды от них. Тушили СНТ до самого утра, но спасли 12-ю и 30-ю дачи и отстояли всю улицу дощатых домиков.

Одна из дач сгорела дотла группа «1 Пожарно-спасательный отряд, г. Златоуст», «ВКонтакте»

Воду пришлось подвозить издалека группа «1 Пожарно-спасательный отряд, г. Златоуст», «ВКонтакте»