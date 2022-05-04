В мэрии Перми назвали точную дату отключения отопления

Отопление в Перми официально отключат 6 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отопительный сезон в Перми официально завершится 6 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Демкин, сообщает сайт мэрии. Там указано, что решение было принято после того, как в Перми установилась устойчивая теплая погода.

«Управляющие компании и руководители ТСЖ обязаны информировать жильцов об окончании подачи отопления. При этом всем поставщикам тепла рекомендовано обеспечить возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы в случае понижения температуры воздуха ниже +8 градусов», — указано на сайте администрации Перми.

В мэрии добавили, что в Перми уже начались подготовительные мероприятия по организации ремонтно-профилактических работ инженерных сетей. Графики опрессовок согласованы и направлены ресурсоснабжающими организациями в администрации районов, УК и ТСЖ.