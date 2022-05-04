04 мая 2022

В мэрии Перми назвали точную дату отключения отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление в Перми официально отключат 6 мая Фото:

Отопительный сезон в Перми официально завершится 6 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Демкин, сообщает сайт мэрии. Там указано, что решение было принято после того, как в Перми установилась устойчивая теплая погода.

«Управляющие компании и руководители ТСЖ обязаны информировать жильцов об окончании подачи отопления. При этом всем поставщикам тепла рекомендовано обеспечить возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы в случае понижения температуры воздуха ниже +8 градусов», — указано на сайте администрации Перми.

В мэрии добавили, что в Перми уже начались подготовительные мероприятия по организации ремонтно-профилактических работ инженерных сетей. Графики опрессовок согласованы и направлены ресурсоснабжающими организациями в администрации районов, УК и ТСЖ.

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Отопительный сезон в Перми официально завершится 6 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Демкин, сообщает сайт мэрии. Там указано, что решение было принято после того, как в Перми установилась устойчивая теплая погода. «Управляющие компании и руководители ТСЖ обязаны информировать жильцов об окончании подачи отопления. При этом всем поставщикам тепла рекомендовано обеспечить возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы в случае понижения температуры воздуха ниже +8 градусов», — указано на сайте администрации Перми. В мэрии добавили, что в Перми уже начались подготовительные мероприятия по организации ремонтно-профилактических работ инженерных сетей. Графики опрессовок согласованы и направлены ресурсоснабжающими организациями в администрации районов, УК и ТСЖ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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