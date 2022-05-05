В Магнитогорске нашли семь мешков с мертвыми кошками и собаками

Полиция Магнитогорска проводит проверку по информации СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, обсуждают шокирующую находку одной из жительниц города. В Ленинском районе города за теплотрассой обнаружили семь мешков с мертвыми кошками и собаками. Женщина выложила фото и видео своей находки в социальных сетях. URA.RU не публикует контент из этических соображений.

«С собакой гуляли и увидели. Кошмар, что творится. Много породистых кошек, собака с головой отрубленной, еще собака. Около „Урала“ бросили [мешки], животных 15 тут. Точно еще не считали», — говорит женщина на видео.

Автор предполагает, что какая-то ветклиника таким образом избавилась от трупов животных, которым была проведена эвтаназия. Женщина надеется, что бывшие владельцы узнают своих питомцев. Однако другие пользователи в социальных сетях утверждают, что трупы животных уже убрали.

URA.RU связалось с пресс-службой УМВД Магнитогорска. Там сообщили, что правоохранительные органы проводят проверку по информации СМИ.