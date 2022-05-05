05 мая 2022

В Магнитогорске нашли семь мешков с мертвыми кошками и собаками

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, арест, уаз, участковый, задержанный, подъезд, полиция, патрульный автомобиль, задержание
Полиция Магнитогорска проводит проверку по информации СМИ Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, обсуждают шокирующую находку одной из жительниц города. В Ленинском районе города за теплотрассой обнаружили семь мешков с мертвыми кошками и собаками. Женщина выложила фото и видео своей находки в социальных сетях. URA.RU не публикует контент из этических соображений.

«С собакой гуляли и увидели. Кошмар, что творится. Много породистых кошек, собака с головой отрубленной, еще собака. Около „Урала“ бросили [мешки], животных 15 тут. Точно еще не считали», — говорит женщина на видео.

Автор предполагает, что какая-то ветклиника таким образом избавилась от трупов животных, которым была проведена эвтаназия. Женщина надеется, что бывшие владельцы узнают своих питомцев. Однако другие пользователи в социальных сетях утверждают, что трупы животных уже убрали.

URA.RU связалось с пресс-службой УМВД Магнитогорска. Там сообщили, что правоохранительные органы проводят проверку по информации СМИ.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, обсуждают шокирующую находку одной из жительниц города. В Ленинском районе города за теплотрассой обнаружили семь мешков с мертвыми кошками и собаками. Женщина выложила фото и видео своей находки в социальных сетях. URA.RU не публикует контент из этических соображений. «С собакой гуляли и увидели. Кошмар, что творится. Много породистых кошек, собака с головой отрубленной, еще собака. Около „Урала“ бросили [мешки], животных 15 тут. Точно еще не считали», — говорит женщина на видео. Автор предполагает, что какая-то ветклиника таким образом избавилась от трупов животных, которым была проведена эвтаназия. Женщина надеется, что бывшие владельцы узнают своих питомцев. Однако другие пользователи в социальных сетях утверждают, что трупы животных уже убрали. URA.RU связалось с пресс-службой УМВД Магнитогорска. Там сообщили, что правоохранительные органы проводят проверку по информации СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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