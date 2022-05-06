The Times: Германия сделала первый шаг к отказу от газа из России

Германии сложно заменить трубопроводный газ из РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Германия начала строительство терминала для импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказа от российского газа. Об этом пишет британская газета The Times.

«Германия начала строительство своего первого терминала для импорта сжиженного природного газа из США и Ближнего Востока, поскольку правительство продолжает сокращать свою зависимость от ископаемого топлива из России», — сообщает The Times. Заменить трубопроводный газ из РФ сложнее из-за того, что в Германии нет своей инфраструктуры для доставки СПГ. Немецкие чиновники заявляли, что к середине 2024 года Германия сможет отказаться от 90% импорта из России.

Введение запрета на поставки газа из России может привести к экономическому кризису и потере миллионов рабочих мест, цитирует RT канцлера Германии Олафа Шольца. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил, что на востоке Германии может начаться дефицит бензина из-за возможного эмбарго на нефть из России, сообщает Nation News. В Германии уже рекордно выросли цены местных производителей из-за антироссийских санкций. Страны Запада вводят санкции против РФ и отказываются от нефти и газа из России из-за спецоперации на Украине. Власти РФ отмечали, что ограничения негативно влияют и на страны, которые вводят их. Там нарушаются системы расчетов и логистики, растет инфляция.