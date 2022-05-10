Челябинский нарколог ищет аферистов, работающих от его имени

Какие препараты ставят лже-наркологи пациентам — неизвестно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владелец клиники «НаркологиЯ» (ООО «Медсервис») в Челябинске Андрей Власов, который пять лет доказывал, что не виноват в смерти алкозависимого пациента, сообщил о бездействии силовиков, на этот раз — в поиске мошенников, которые незаконно оказывают медицинские услуги якобы от имени его организации. Об этом URA.RU рассказал представитель нарколога Евгений Абрамовских.

«Клиника Власова — одна из уважаемых в городе, и этим начали пользоваться неустановленные лица, от имени ООО „Медсервис“ оказывающие незаконную медпомощь населению. Летом прошлого года в ООО „Медсервис“ обратилась женщина, попросившая предоставить справку об оказании медицинских услуг ее родственнику, которому после таких услуг стало плохо, и он впал в кому. Но выяснилось, что из клиники Власова к этому человеку никто не выезжал, сам он туда не обращался, но кто-то работал, прикрываясь известным именем», — рассказал Евгений Абрамовских.

После этого случая представитель Власова подал заявление в полицию Курчатовского района, попросив найти дельцов, которые занимаются незаконной медицинской деятельностью, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Самостоятельно в интернете представители нарколога нашли восемь сайтов помощи людям с зависимостями, где размещены адреса и лицензии ООО «Медсервис».

За выезд к пациенту такие лже-доктора просят от 10 до 14 тыс. рублей. Какие препараты ставят пациенту и безопасно ли это, неизвестно. По словам представителя Власова, полиция устранилась от проведения полной проверки. В пресс-службе УМВД по городу Челябинску сообщили, что по заявлению в феврале 2022 года принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Андрей Власов и его коллега Сергей Таваков шесть лет доказывали, что не виноваты в смерти пациента. В апреле 2015 года Таваков выезжал на вызов, чтобы вывести из запоя жителя Башкирии, находившегося в то время в Челябинске. Мужчине поставили капельницу, дали рекомендации, а наутро он умер. Мать обвинила в смерти сына врачей. Уголовное дело прекратили лишь в 2021 году, признав за врачами право на реабилитацию.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела забыли даже поставить дату Фото: предоставлено Евгением Абрамовских

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