Володин и Матвиенко поздравили спикера Думы ХМАО с днем рождения

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков принимает поздравления с днем рождения Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравили спикера Думы ХМАО Бориса Хохрякова с днем рождения. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь руководителя окружного парламента Лилия Букаринова.

«Своей работой по законодательному обеспечению социально-экономического развития ХМАО-Югры вы вносите вклад в повышение качества жизни людей», — отметил в правительственной телеграмме Володин. «Жители автономного округа и коллеги ценят Ваши активную гражданскую позицию, умение эффективно решать комплексные задачи законодательного обеспечения социально-экономического развития региона», — заявила в своем обращении Матвиенко.

Хохрякову 11 мая исполнилось 72 года. «Работать Борис Сергеевич будет сегодня в обычном режиме. День весь расписан: совещания, встречи. Много телеграм от глав территорий, председателей дум городов и районов, спикеров Заксобраний регионов, губернаторов, депутатов Госдумы и сенаторов», — рассказала Букаринова.