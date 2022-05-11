В Свердловской области начали отключать отопление

Сначала отопление отключат в жилых домах, в последнюю очередь — в социальных учреждениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С 11 мая в Свердловской области началось поэтапное отключение отопления. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«В первую очередь будет отключен жилой сектор, далее — подача тепла прекратится в социальные учреждения. Распоряжения об отключении тепла подписывают главы муниципалитетов исходя из погодных условий», — уточнили в департаменте. Подчеркивается, что традиционно отопление отключают после того, как несколько дней на территории сохраняется погода выше 8 градусов.

Помимо этого министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов предупреждает, что с окончанием отопительного сезона в регионе начинается этап опрессовок. «Их график также разрабатывается для каждого муниципалитета отдельно и публикуется на сайтах местных администраций для сведения жителей», — рассказал Смирнов. Он подчеркнул, что помимо этого летом коммунальные службы проведут все запланированные ремонтные и строительные работы на теплосетях.

Ранее мэрия Екатеринбурга сообщила, что будет отключать отопление в регионе с 11 мая, после чего свердловские энергетики начнут подготовку к опрессовкам. Первый этап стартует 17 мая и продлится три дня без отключения горячего водоснабжения.