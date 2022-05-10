Власти Перми перестанут поддерживать активистов-экстремистов

Народные дружинники охраняют порядок наряду с полицией (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пермские народные дружины и НКО правоохранительной направленности не смогут получить субсидии для оплаты работы дружинников, если они входят в перечень экстремистов или террористов. Такие изменения внес в порядок выделения средств глава Перми Алексей Демкин.

«Получатель субсидии не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения», — говорится в постановлении мэрии Перми. Документ опубликован на сайте администрации города.

По данным чиновников, народные дружины созданы во всех районах Перми. Их численность составляет более 200 человек. Штабом народных дружин руководит начальник департамента общественной безопасности мэрии. Дружинники ежедневно участвуют в охране общественного порядка, выявляют административные правонарушения и преступления, а также проводят профилактическую работу с населением, говорится на сайте администрации Перми.