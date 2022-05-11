В тюменском селе сгорели десятки жилых домов и фельдшерский пункт

Большой пожар произошел в селе Бачелино Ярковского района Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В селе Бачелино Ярковского района пожаром уничтожено более 20 домов. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU Денис Моргунов. Департамент здравоохранения Тюменской области сообщил, что в населенном пункте также сгорел фельдшерско-акушерский пункт.

«Пожар бушевал здесь два дня назад, 10 мая. Здесь очень много сгоревших жилых домов. Мы насчитали более 20. Местные жители говорят, что огонь был очень сильный. Пострадало также много нежилых построек», — сообщил журналист агентства с места событий.

В региональном департаменте здравоохранения URA.RU рассказали о том, что при пожаре в Бачелино также сгорел фельдшерско-акушерский пункт. «В результате пожара там сгорело здание, где располагался фельдшерско-акушерский пункт (пламя перекинулось на здание ФАПа с соседнего здания). ФАП был в деревянном исполнении, но отвечал всем требованиям пожарной безопасности: был оснащен автоматической пожарной системой, огнетушителями. В 2021 году там была проведена замена электрической проводки, выкошена трава», — рассказали агентству в пресс-службе регионального депздрава.

Там добавили, что в день пожара фельдшер оказывала медицинскую помощь в уцелевших домах, не тронутых огнем. Сейчас властями решается вопрос о строительстве нового модульного ФАПа.

В администрацию Ярковского района направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что с 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено жечь костры, ходить в лес, и готовить пищу на открытом огне.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам