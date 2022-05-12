Свердловский десантник погиб во время спецоперации на Украине

13 мая 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

Андрей Зайцев был сержантом ВДВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе специальной военной операции РФ на Украине погиб сержант из Краснотурьинска (поселок Рудничный, Свердловская область) Андрей Зайцев. Об этом сообщила газета, принадлежащая местным властям, — «Заря Урала». «15 мая в 13:00 в ДК „Горняк“ поселка Рудничный состоится прощание с Зайцевым Андреем Владимировичем, погибшим в спецоперации на Украине», — указано в сообщении. Согласно фотографии, опубликованной газетой, Андрей Зайцев служил в Воздушно-десантных войсках. Глава города Александр Устинов заявил URA.RU, что не дает комментариев по теме. О начале спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация. Россия и Украина проводят переговоры, однако пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Путин отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит. Прощание с Андреем Зайцевым пройдет 15 мая в его родном поселке Рудничный Фото: газета «Заря Урала» Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В ходе специальной военной операции РФ на Украине погиб сержант из Краснотурьинска (поселок Рудничный, Свердловская область) Андрей Зайцев. Об этом сообщила газета, принадлежащая местным властям, — «Заря Урала». «15 мая в 13:00 в ДК „Горняк“ поселка Рудничный состоится прощание с Зайцевым Андреем Владимировичем, погибшим в спецоперации на Украине», — указано в сообщении. Согласно фотографии, опубликованной газетой, Андрей Зайцев служил в Воздушно-десантных войсках. Глава города Александр Устинов заявил URA.RU, что не дает комментариев по теме. О начале спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация. Россия и Украина проводят переговоры, однако пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Путин отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит.