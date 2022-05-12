Внимание лесников привлек дым на опушке Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области злоумышленники пытались поджечь с помощью покрышек Харлушевский государственный заказник. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«Огонь в Харлушевском государственном заказнике (Сосновский район) вспыхнул 12 мая. Специалисты особо охраняемых территорий обнаружили около лесного массива горящие покрышки и мусор. Рядом был припаркован автомобиль, в котором были найдены утеплитель и автомобильные покрышки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Лесники оперативно затушили огонь. На место ЧП приехала полиция. Подозреваемых задержали, но свою вину мужчины не признали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С 30 апреля на территории Челябинской области установлен особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву на садовых участках и в лесах.

Огонь мог нарушить экосистему ценного лесного массива Фото: пресс-службе министерства экологии Челябинской области