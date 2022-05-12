12 мая 2022

Челябинский заповедник подожгли покрышками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, дым, сосны, лесной пожар
Внимание лесников привлек дым на опушке Фото:

В Челябинской области злоумышленники пытались поджечь с помощью покрышек Харлушевский государственный заказник. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«Огонь в Харлушевском государственном заказнике (Сосновский район) вспыхнул 12 мая. Специалисты особо охраняемых территорий обнаружили около лесного массива горящие покрышки и мусор. Рядом был припаркован автомобиль, в котором были найдены утеплитель и автомобильные покрышки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Лесники оперативно затушили огонь. На место ЧП приехала полиция. Подозреваемых задержали, но свою вину мужчины не признали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С 30 апреля на территории Челябинской области установлен особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву на садовых участках и в лесах.

Огонь мог нарушить экосистему ценного лесного массива
Фото:

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В Челябинской области злоумышленники пытались поджечь с помощью покрышек Харлушевский государственный заказник. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «Огонь в Харлушевском государственном заказнике (Сосновский район) вспыхнул 12 мая. Специалисты особо охраняемых территорий обнаружили около лесного массива горящие покрышки и мусор. Рядом был припаркован автомобиль, в котором были найдены утеплитель и автомобильные покрышки», — сообщили в пресс-службе ведомства. Лесники оперативно затушили огонь. На место ЧП приехала полиция. Подозреваемых задержали, но свою вину мужчины не признали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С 30 апреля на территории Челябинской области установлен особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву на садовых участках и в лесах.
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