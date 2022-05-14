Пассажира удивило, что в продаже на междугородний маршрут существуют стоячие места Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Во время поездки по маршруту Нижний Тагил — Верхняя Салда (Свердловская область) водитель общественного транспорта оскорбил стоящих пассажиров из-за того, что они не хотели проходить в заднюю часть автобуса. Об этом сообщил очевидец.

«Водитель совершенно хамским образом требовал продвинуться в конец, а двигаться было некуда. Затем, вступил в перепалку с другим пассажиром, который возразил ему, что он здесь всего лишь водитель, назвал себя хозяином автобуса», — рассказал очевидец новостному порталу «Всалде».

Инцидент произошел днем 14 мая во время поездки на 109 междугороднем автобусе. Пассажира удивило, что в продаже на не городской маршрут существуют стоячие места. После того, как автобус доехал до конечной станции водитель не стал открывать заднюю дверь, заявив: «вы на меня орали, не хотели подвигаться — выходите спереди теперь».

Ранее URA.RU рассказывало, что в екатеринбургском общественном транспорте появится новый способ оплаты проезда. Также мы сообщали, что водитель междугороднего автобуса высадил на трассе несовершеннолетнюю девушку.

Пассажир купил стоячее место Фото: новостной портал «Всалде»