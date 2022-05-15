Помощник Кадырова сообщил о гибели семи наемников США на Украине

15 мая 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

Американские наемники защищали завод «Краситель» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории завода «Краситель» в городе Рубежное (ЛНР) погибли семь наемников из США. Об этом сообщил помощник главы Чеченской республики по силовому блоку Апти Алаудинов. «Гражданин Америки, о котором мы говорим, Джозеф Уорд Кларк, его паспорт также находится у нас. Он нам по сути противостоял на заводе „Краситель“, пытался противостоять. Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin, документы и свое вооружение», — рассказал Алаудинов РИА «Новости». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

На территории завода «Краситель» в городе Рубежное (ЛНР) погибли семь наемников из США. Об этом сообщил помощник главы Чеченской республики по силовому блоку Апти Алаудинов. «Гражданин Америки, о котором мы говорим, Джозеф Уорд Кларк, его паспорт также находится у нас. Он нам по сути противостоял на заводе „Краситель“, пытался противостоять. Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin, документы и свое вооружение», — рассказал Алаудинов РИА «Новости». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.