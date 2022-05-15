В пермских магазинах резко подорожали сахар и овощи

Капуста стала лидером в списке подорожавших продуктов
новость из сюжетаЦены на товары в России
С начала года в магазинах Пермского края рост цен на продукты питания составил 12,3%. Об этом сообщает РБК-Пермь, ссылаясь на данные Пермьстата.
«Заметнее всего подорожали белокочанная капуста — на 92%. Морковь — на 80%, лук — на 74%. Сахар вырос в цене на 62%», говорится в исследовании.
Цены на непродовольственные товары c начала года выросли в Прикамье на 15,5%. Среди наиболее подорожавших — ювелирные изделия. Их стоимость выросла на 60%. Также подорожала бытовая техника. Цены на холодильники, стиральные машины и микроволновые печи увеличились на 40%.
Подписывайтесь на телеграм-канал