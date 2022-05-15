15 мая 2022
14 мая 2022

В пермских магазинах резко подорожали сахар и овощи

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, капуста, белокачанная капуста
Капуста стала лидером в списке подорожавших продуктов Фото:
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Цены на товары в России

С начала года в магазинах Пермского края рост цен на продукты питания составил 12,3%. Об этом сообщает РБК-Пермь, ссылаясь на данные Пермьстата.

«Заметнее всего подорожали белокочанная капуста — на 92%. Морковь — на 80%, лук — на 74%. Сахар вырос в цене на 62%», говорится в исследовании.

Цены на непродовольственные товары c начала года выросли в Прикамье на 15,5%. Среди наиболее подорожавших — ювелирные изделия. Их стоимость выросла на 60%. Также подорожала бытовая техника. Цены на холодильники, стиральные машины и микроволновые печи увеличились на 40%.

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С начала года в магазинах Пермского края рост цен на продукты питания составил 12,3%. Об этом сообщает РБК-Пермь, ссылаясь на данные Пермьстата. «Заметнее всего подорожали белокочанная капуста — на 92%. Морковь — на 80%, лук — на 74%. Сахар вырос в цене на 62%», говорится в исследовании. Цены на непродовольственные товары c начала года выросли в Прикамье на 15,5%. Среди наиболее подорожавших — ювелирные изделия. Их стоимость выросла на 60%. Также подорожала бытовая техника. Цены на холодильники, стиральные машины и микроволновые печи увеличились на 40%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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