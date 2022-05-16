Футболисты «Урала» после победы попали в символическую сборную

17 мая 2022 в 04:32 Размер текста - 17 +

Трое футболистов «Урала» получили лучшие оценки после 29-го тура Тинькофф российской Премьер-лиги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Игроки екатеринбургского ФК «Урал» Олег Шатов, Эрик Бикфалви и Лео Гогличидзе попали в символическую сборную 29-го тура Тинькофф российской Премьер-лиги. Данные появились на аналитическом портале WhoScored. Лучшим игроком тура стал полузащитник Олег Шатов, набравший 8,7 баллов из десяти возможных. Также, благодаря победе над «Рубином, в символическую сборную вошли нападающий Бикфалви, который набрал 8,5 баллов и защитник Гогличидзе, получивший 7,7 баллов. В последнем матче Эрик Бикфалви забил 2 гола, Шатов отличился одним голом и голевой передачей. Ранее мы рассказывали о разгромной победе ФК «Урала» над «Рубином», встреча завершилась со счетом 3:0. Кроме этого URA.RU сообщало, что во время футбольного матча на одной из трибун появился плакат со скандальной надписью о системе идентификации болельщиков. Шатов, Бикфалви и Гогличидзе стали лучшими футболистами 29-го тура Тинькофф российской Премьер-лиги Фото: аналитический портал WhoScored Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Игроки екатеринбургского ФК «Урал» Олег Шатов, Эрик Бикфалви и Лео Гогличидзе попали в символическую сборную 29-го тура Тинькофф российской Премьер-лиги. Данные появились на аналитическом портале WhoScored. Лучшим игроком тура стал полузащитник Олег Шатов, набравший 8,7 баллов из десяти возможных. Также, благодаря победе над «Рубином, в символическую сборную вошли нападающий Бикфалви, который набрал 8,5 баллов и защитник Гогличидзе, получивший 7,7 баллов. В последнем матче Эрик Бикфалви забил 2 гола, Шатов отличился одним голом и голевой передачей. Ранее мы рассказывали о разгромной победе ФК «Урала» над «Рубином», встреча завершилась со счетом 3:0. Кроме этого URA.RU сообщало, что во время футбольного матча на одной из трибун появился плакат со скандальной надписью о системе идентификации болельщиков.