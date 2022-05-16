Найдены участники ЧП со стрельбой у Burger King в Челябинске

Изучив камеры видеонаблюдения, полицейские установили участников конфликта Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудниками полиции Челябинска установлены все участники инцидента со стрельбой у ресторана Burger King на северо-западе города в ночь на 16 мая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, один из участников стрелял в воздух в целях самообороны.

«Стрелявший зашел со своим знакомым в кафе. В это время к ним за столик подсела незнакомая пьяная женщина. Она стала громко высказывать оскорбления в их адрес. Мужчина несколько раз попросил женщину удалиться, в результате чего между ними возник конфликт», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В это время мимо шла компания молодых людей, которые решили вмешаться в ситуацию. В результате один из участников конфликта выстрелил из травматического пистолета в воздух, опасаясь за свою жизнь и здоровье. На этом инцидент завершился, все участники разошлись.

В ведомстве пояснили, что у стрелявшего мужчины имеется разрешение на ношение пистолета. Также предварительно установлено, что имеющийся у женщины ушиб ноги не является последствием произведенного выстрела из травматического оружия.

Конфликт попал на камеру видеонаблюдения. Очевидцы сообщали, что сначала мужчины выясняли отношения на кулаках.