Челябинские браконьеры напали на инспектора и журналиста

На агрессивного браконьера полиция надела наручники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области ограничения на водоемах в нерест привели к нападению браконьеров на общественного инспектора и оператора областного телеканала (ОТВ). Об этом URA.RU сообщил начальник отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по региону Владимир Борисов.

«В ночь на 9 мая в акватории магнитогорского водохранилища заметили лодку, с которой неизвестные выставляли сети. На берегу их встретили инспекторы рыбоохраны, один уплыл на лодке, а второй пытался скрыться вплавь. Через 40 минут преследования нарушитель вышел на берег и пытался разбить голову камнем общественному инспектору», — отметил Борисов.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа, заковала браконьера в наручники. Ущерб государству составил 114 тыс. 610 рублей.

Другой рыбак попался рейду на озере Треустан. Там у компании изъяли 25 спиннингов и один из мужчин со злости накинулся на оператора ОТВ, который снимал происходящее.

В ведомстве URA.RU отметили, что в нерест рыбу можно ловить только с берега на удочку с двумя крючками. Использование сетей и спиннингов карается законом. За прошедшую неделю в полицию передано восемь материалов на возбуждение уголовных дел, изъято более 300 кг рыбы. Ущерб государству составил более 350 тыс. рублей.