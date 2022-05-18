ФСБ задержала в Свердловской области высокопоставленного депутата

Источник сообщил, что в операции участвовали сотрудники УФСБ и СК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики УФСБ по Свердловской области задержали исполняющего обязанности спикера думы Пышминского городского округа Владимира Чистякова. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Оперативники УФСБ по Свердловской области и сотрудники СК задержали исполняющего обязанности председателя думы Пышминского городского округа Владимира Чистякова», — передает сайт MK.RU со ссылкой на источника. По его словам, операция проходила 16 мая.

Инсайдер сообщил, что, по предварительной информации, задержание связано с работой жилищно-коммунального предприятия, с которым якобы связан Чистяков. Силовики нашли признаки преступлений с бюджетными деньгами.

URA.RU обратилось к старшему помощнику главы СУ Следственного комитета по Свердловской области Александру Шульги. Он воздержался от комментариев. Представитель УФСБ по региону не ответил на вопрос журналиста. URA.RU попыталось связаться с администрацией думы Пышминского городского округа, где не ответили на звонок. Туда направлен запрос.