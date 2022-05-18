ФСБ задержала в Свердловской области высокопоставленного депутата

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Источник сообщил, что в операции участвовали сотрудники УФСБ и СК Фото:

Силовики УФСБ по Свердловской области задержали исполняющего обязанности спикера думы Пышминского городского округа Владимира Чистякова. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Оперативники УФСБ по Свердловской области и сотрудники СК задержали исполняющего обязанности председателя думы Пышминского городского округа Владимира Чистякова», — передает сайт MK.RU со ссылкой на источника. По его словам, операция проходила 16 мая.

Инсайдер сообщил, что, по предварительной информации, задержание связано с работой жилищно-коммунального предприятия, с которым якобы связан Чистяков. Силовики нашли признаки преступлений с бюджетными деньгами.

URA.RU обратилось к старшему помощнику главы СУ Следственного комитета по Свердловской области Александру Шульги. Он воздержался от комментариев. Представитель УФСБ по региону не ответил на вопрос журналиста. URA.RU попыталось связаться с администрацией думы Пышминского городского округа, где не ответили на звонок. Туда направлен запрос.

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Силовики УФСБ по Свердловской области задержали исполняющего обязанности спикера думы Пышминского городского округа Владимира Чистякова. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Оперативники УФСБ по Свердловской области и сотрудники СК задержали исполняющего обязанности председателя думы Пышминского городского округа Владимира Чистякова», — передает сайт MK.RU со ссылкой на источника. По его словам, операция проходила 16 мая. Инсайдер сообщил, что, по предварительной информации, задержание связано с работой жилищно-коммунального предприятия, с которым якобы связан Чистяков. Силовики нашли признаки преступлений с бюджетными деньгами. URA.RU обратилось к старшему помощнику главы СУ Следственного комитета по Свердловской области Александру Шульги. Он воздержался от комментариев. Представитель УФСБ по региону не ответил на вопрос журналиста. URA.RU попыталось связаться с администрацией думы Пышминского городского округа, где не ответили на звонок. Туда направлен запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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