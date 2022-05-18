ФСБ задержала в Свердловской области высокопоставленного депутата

Силовики УФСБ по Свердловской области задержали исполняющего обязанности спикера думы Пышминского городского округа Владимира Чистякова. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«Оперативники УФСБ по Свердловской области и сотрудники СК задержали исполняющего обязанности председателя думы Пышминского городского округа Владимира Чистякова», — передает сайт MK.RU со ссылкой на источника. По его словам, операция проходила 16 мая.
Инсайдер сообщил, что, по предварительной информации, задержание связано с работой жилищно-коммунального предприятия, с которым якобы связан Чистяков. Силовики нашли признаки преступлений с бюджетными деньгами.
URA.RU обратилось к старшему помощнику главы СУ Следственного комитета по Свердловской области Александру Шульги. Он воздержался от комментариев. Представитель УФСБ по региону не ответил на вопрос журналиста. URA.RU попыталось связаться с администрацией думы Пышминского городского округа, где не ответили на звонок. Туда направлен запрос.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Силовики УФСБ по Свердловской области задержали исполняющего обязанности спикера думы Пышминского городского округа Владимира Чистякова. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Оперативники УФСБ по Свердловской области и сотрудники СК задержали исполняющего обязанности председателя думы Пышминского городского округа Владимира Чистякова», — передает сайт MK.RU со ссылкой на источника. По его словам, операция проходила 16 мая. Инсайдер сообщил, что, по предварительной информации, задержание связано с работой жилищно-коммунального предприятия, с которым якобы связан Чистяков. Силовики нашли признаки преступлений с бюджетными деньгами. URA.RU обратилось к старшему помощнику главы СУ Следственного комитета по Свердловской области Александру Шульги. Он воздержался от комментариев. Представитель УФСБ по региону не ответил на вопрос журналиста. URA.RU попыталось связаться с администрацией думы Пышминского городского округа, где не ответили на звонок. Туда направлен запрос.