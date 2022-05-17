17 мая 2022

Штормовое предупреждение продлили в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
Грозы с градом обрушатся на Челябинскую область 19 мая Фото:

Экстренные службы продлили штормовое предупреждение для Челябинской области на 19 мая. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе администрации Челябинска.

«По данным регионального ЦГМС, 19 мая на территории Челябинской области прогнозируются кратковременные дожди, грозы и град. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду», — пояснили URA.RU в ЕДДС.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Также возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется и рост числа ДТП.

Также с 19 мая в регионе ожидается длительное похолодание. Температура, которая держалась на уровне примерно 20 градусов, снизится практически в два раза. Потеплеет на Южном Урале не раньше последних майских выходных.

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Экстренные службы продлили штормовое предупреждение для Челябинской области на 19 мая. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе администрации Челябинска. «По данным регионального ЦГМС, 19 мая на территории Челябинской области прогнозируются кратковременные дожди, грозы и град. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду», — пояснили URA.RU в ЕДДС. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Также возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется и рост числа ДТП. Также с 19 мая в регионе ожидается длительное похолодание. Температура, которая держалась на уровне примерно 20 градусов, снизится практически в два раза. Потеплеет на Южном Урале не раньше последних майских выходных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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