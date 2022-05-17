Штормовое предупреждение продлили в Челябинской области

18 мая 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Грозы с градом обрушатся на Челябинскую область 19 мая Фото: Илья Московец © URA.RU Экстренные службы продлили штормовое предупреждение для Челябинской области на 19 мая. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе администрации Челябинска. «По данным регионального ЦГМС, 19 мая на территории Челябинской области прогнозируются кратковременные дожди, грозы и град. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду», — пояснили URA.RU в ЕДДС. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Также возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется и рост числа ДТП. Также с 19 мая в регионе ожидается длительное похолодание. Температура, которая держалась на уровне примерно 20 градусов, снизится практически в два раза. Потеплеет на Южном Урале не раньше последних майских выходных.

Экстренные службы продлили штормовое предупреждение для Челябинской области на 19 мая. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе администрации Челябинска. «По данным регионального ЦГМС, 19 мая на территории Челябинской области прогнозируются кратковременные дожди, грозы и град. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду», — пояснили URA.RU в ЕДДС. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Также возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется и рост числа ДТП. Также с 19 мая в регионе ожидается длительное похолодание. Температура, которая держалась на уровне примерно 20 градусов, снизится практически в два раза. Потеплеет на Южном Урале не раньше последних майских выходных.