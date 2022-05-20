Мэрия выдвинула ультиматум статусному застройщику Екатеринбурга. Это изменит целый микрорайон

21 мая 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

Получить одобрение от мэрии «Синара» смогла лишь со второго раза Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэрия Екатеринбурга со второго раза согласовала «Синаре-Девелопмент» (входит в ГК «Синара») застройку огромной территории за ЖД-вокзалом («Товарный двор»). Но при условии, что компания профинансирует строительство улицы Героев России с перспективой развития трамвайного движения. Таков итог закрытого заседания комиссии по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), которое прошло в мэрии 20 мая. Речь идет о земле в границах улиц Челюскинцев-Стрелочников-Кимовская-Беринга. В августе 2021 года «Синара» выкупила ее у РЖД за 3,8 миллиарда рублей. И планирует построить жилье, три детских сада и школу, а также провести благоустройство. Но сейчас земля имеет статус Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра), возводить высотки там можно лишь со значительными оговорками. Поэтому компания просила комиссию изменить назначение участка на Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения). Однако 22 апреля комиссия по ПЗЗ, куда входят чиновники, депутаты, эксперты и девелоперы, неожиданно отклонила запрос. Причина — отсутствие плана по комплексному развитию прилегающей к застройке территории. «На совещании 20 мая повторный запрос „Синары-Девелопмент“ одобрили. В обмен на это в своих границах компания построит улицу Героев России в четыре полосы с местом под трамвайную линию, а администрация на своей территории потом продолжит эту работу. Вокзальный микрорайон нуждается в развитии инфраструктуры», — рассказал участник заседания. В мэрии корреспонденту подтвердили, что заявка «Синары» одобрена. Участок, который планирует застроить «Синара», выделен синим Фото: материалы комиссии по ПЗЗ По замыслу застройщика, микрорайон в будущем будет выглядеть так Фото: материалы комиссии по ПЗЗ

Мэрия Екатеринбурга со второго раза согласовала «Синаре-Девелопмент» (входит в ГК «Синара») застройку огромной территории за ЖД-вокзалом («Товарный двор»). Но при условии, что компания профинансирует строительство улицы Героев России с перспективой развития трамвайного движения. Таков итог закрытого заседания комиссии по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), которое прошло в мэрии 20 мая. Речь идет о земле в границах улиц Челюскинцев-Стрелочников-Кимовская-Беринга. В августе 2021 года «Синара» выкупила ее у РЖД за 3,8 миллиарда рублей. И планирует построить жилье, три детских сада и школу, а также провести благоустройство. Но сейчас земля имеет статус Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра), возводить высотки там можно лишь со значительными оговорками. Поэтому компания просила комиссию изменить назначение участка на Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения). Однако 22 апреля комиссия по ПЗЗ, куда входят чиновники, депутаты, эксперты и девелоперы, неожиданно отклонила запрос. Причина — отсутствие плана по комплексному развитию прилегающей к застройке территории. «На совещании 20 мая повторный запрос „Синары-Девелопмент“ одобрили. В обмен на это в своих границах компания построит улицу Героев России в четыре полосы с местом под трамвайную линию, а администрация на своей территории потом продолжит эту работу. Вокзальный микрорайон нуждается в развитии инфраструктуры», — рассказал участник заседания. В мэрии корреспонденту подтвердили, что заявка «Синары» одобрена.