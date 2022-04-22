Стройку Пумпянского за вокзалом Екатеринбурга скандально отложили

Поправки в ПЗЗ — важнейшее условие для начала строительства Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Комиссия по корректировке правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Екатеринбурга, куда входят чиновники мэрии, девелоперы, депутаты и эксперты, сняла с рассмотрения просьбу «Синары-Девелопмент» (входит в ГК «Синара» Дмитрия Пумпянского) об изменении статуса участка за ЖД-вокзалом. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти и подтвердил депутат Александр Колесников, присутствовавший на заседании.

Запрос «Синары» касался земли в границах улиц Челюскинцев — Стрелочников — Кимовская — Беринга. В августе 2021 года компания выкупила ее у РЖД за 3,8 миллиарда рублей. И планирует построить жилье, три детских сада и школу, а также провести благоустройство. Но сейчас земля имеет статус Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра), возводить высотки там можно лишь со значительными оговорками. Поэтому компания просила комиссию изменить назначение участка на Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения).

Возник спор. В поддержку предложения выступили девелоперы. Это объясняют тем, что в указанном квартале есть интересы не только «Синары», но и других крупных игроков. Против — депутаты. Больше остальных говорил Колесников.

«Развитие этой территории, от улицы Стрелочников до Горнозаводского микрорайона, требует комплексного подхода — с социальной инфраструктурой, школами, садиками и улично-дорожной сетью. Там участвует много групп застройщиков (не только „Синара“, против нее я ничего не имею), поэтому хотелось бы видеть перспективу полностью, а не кусочками. В представленных материалах я этого не увидел. В итоге из-за спорности момента вопрос был снят [начальником Главархитекуры Алексеем Храмовым, который проводил заседание в отсутствие вице-мэра Рустама Галямова]», — сказал Колесников.

Говорят, комиссия 22 апреля в целом проходила нетипично. Якобы, когда заседания ведет Галямов (сегодня он был в Москве), решения принимаются без особых споров — за 20-30 минут (а сегодняшняя комиссия длилась около часа). Поэтому в кулуарах обсуждают версию, что депутаты воспользовались отсутствием чиновника, чтобы поскандалить в своих интересах. Колесников заявил, что это неправда.

Участок, который планирует застроить «Синара», выделен красным Фото: материалы комиссии

«Синара» планирует построить на территории 380 тысяч квадратных метров жилья Фото: материалы комиссии

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