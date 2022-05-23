В Екатеринбурге эвакуировали работников и посетителей торгового центра «Парк Хаус»
В Екатеринбурге эвакуировали работников и посетителей торгового центра «Парк Хаус». Об этом сообщили очевидцы.
«Из ТЦ „Парк Хаус“ вывели всех посетителей и сотрудников. Говорят, что причиной может быть минирование здания. На место уже приехали пожарные», — сообщают горожане.
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Взять оперативный комментарий в ТЦ не удалось — номер недоступен. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге эвакуировали работников и посетителей торгового центра «Европа», расположенного напротив администрации города.
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