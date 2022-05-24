Жители Серова (Свердловская область) жалуются на депутатов, которые, по их мнению, указали несуществующий адрес общественной приемной. Жители выехали на указанный адрес и записали видео. Его опубликовала группа «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте».
«В поселке Энергетиков (Серов) на подъездах домов висят плакаты депутатов. В них говорится, что жители могут обратиться за помощью в назначенный день по улице Ломоносова, 6», — говорит автор видео. Но на самом деле, по этому адресу находится ветхое жилье.
Видео: «Это Серов, детка», vk.com
Также серовчане пишут, что депутаты запретили комментирование на своих страницах в соцсетях. «Вот так они готовы слушать людей», — прокомментировал видео неравнодушный серовчанин.
К корреспонденту URA.RU обратился другой житель Серова. Он предоставил фотографии дома на Ломоносова, 6. «Приехал по указанному адресу, но никакой депутатской приемной не нашел. Увидел лишь закрытые двери подъездов обветшалого жилья», — рассказал корреспонденту URA.RU очевидец.
Дом, расположенный по улице Ломоносова, 6
Фото: читатель URA.RU
Вместо общественной приемной здесь находится ветхое жилье
Фото: читатель URA.RU
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Жители Серова (Свердловская область) жалуются на депутатов, которые, по их мнению, указали несуществующий адрес общественной приемной. Жители выехали на указанный адрес и записали видео. Его опубликовала группа «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте». «В поселке Энергетиков (Серов) на подъездах домов висят плакаты депутатов. В них говорится, что жители могут обратиться за помощью в назначенный день по улице Ломоносова, 6», — говорит автор видео. Но на самом деле, по этому адресу находится ветхое жилье. Видео: «Это Серов, детка», vk.com Также серовчане пишут, что депутаты запретили комментирование на своих страницах в соцсетях. «Вот так они готовы слушать людей», — прокомментировал видео неравнодушный серовчанин. К корреспонденту URA.RU обратился другой житель Серова. Он предоставил фотографии дома на Ломоносова, 6. «Приехал по указанному адресу, но никакой депутатской приемной не нашел. Увидел лишь закрытые двери подъездов обветшалого жилья», — рассказал корреспонденту URA.RU очевидец.