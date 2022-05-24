Серовчане не могут найти приемную депутатов, обещавших помочь. «Приемной не существует». Видео

25 мая 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

По адресу приемной находится обычный дом (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Серова (Свердловская область) жалуются на депутатов, которые, по их мнению, указали несуществующий адрес общественной приемной. Жители выехали на указанный адрес и записали видео. Его опубликовала группа «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте». «В поселке Энергетиков (Серов) на подъездах домов висят плакаты депутатов. В них говорится, что жители могут обратиться за помощью в назначенный день по улице Ломоносова, 6», — говорит автор видео. Но на самом деле, по этому адресу находится ветхое жилье. Видео: «Это Серов, детка», vk.com Также серовчане пишут, что депутаты запретили комментирование на своих страницах в соцсетях. «Вот так они готовы слушать людей», — прокомментировал видео неравнодушный серовчанин. К корреспонденту URA.RU обратился другой житель Серова. Он предоставил фотографии дома на Ломоносова, 6. «Приехал по указанному адресу, но никакой депутатской приемной не нашел. Увидел лишь закрытые двери подъездов обветшалого жилья», — рассказал корреспонденту URA.RU очевидец. Дом, расположенный по улице Ломоносова, 6 Фото: читатель URA.RU Вместо общественной приемной здесь находится ветхое жилье Фото: читатель URA.RU

Жители Серова (Свердловская область) жалуются на депутатов, которые, по их мнению, указали несуществующий адрес общественной приемной. Жители выехали на указанный адрес и записали видео. Его опубликовала группа «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте». «В поселке Энергетиков (Серов) на подъездах домов висят плакаты депутатов. В них говорится, что жители могут обратиться за помощью в назначенный день по улице Ломоносова, 6», — говорит автор видео. Но на самом деле, по этому адресу находится ветхое жилье. Видео: «Это Серов, детка», vk.com Также серовчане пишут, что депутаты запретили комментирование на своих страницах в соцсетях. «Вот так они готовы слушать людей», — прокомментировал видео неравнодушный серовчанин. К корреспонденту URA.RU обратился другой житель Серова. Он предоставил фотографии дома на Ломоносова, 6. «Приехал по указанному адресу, но никакой депутатской приемной не нашел. Увидел лишь закрытые двери подъездов обветшалого жилья», — рассказал корреспонденту URA.RU очевидец.