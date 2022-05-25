Стратегический пермский завод возглавил московский бизнесмен

26 мая 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Новым гендиректором завода в Соликамске стал бизнесмен Артур Уртаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Генеральным директором ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ», Пермский край) назначен Артур Уртаев. Информация отражена на сайте предприятия. На этом посту Уртаев сменил Андрея Полякова. «Генеральный директор ОАО «СМЗ» — Уртаев Артур Русланович», — указано на сайте. Согласно сведениям в СБИС, Уртаев занял пост гендиректора предприятия с 24 мая. Он также значится генеральным директором АО «Центурион Парк. Компания находится в Москве, основным видом ее деятельности является разборка и снос зданий. Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским предприятием. Он производит практически 100% соединений редкоземельных элементов в стране, таких как ниобий и тантал, а также товарный магний и титановую губку. Одним из его владельцев является пермский олигарх Петр Кондрашев, находящийся в розыске. URA.RU рассказывало, что Генпрокуратура РФ добилась в суде возврата большей части акций завода под контроль государства. Признания недействительными сделок по продаже акций АО «СМЗ» ряду кипрских компаний ранее добилась ФАС. Сообщалось, что новым владельцем завода может стать группа компаний Uranium One, которая контролируется Росатомом.

Генеральным директором ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ», Пермский край) назначен Артур Уртаев. Информация отражена на сайте предприятия. На этом посту Уртаев сменил Андрея Полякова. «Генеральный директор ОАО «СМЗ» — Уртаев Артур Русланович», — указано на сайте. Согласно сведениям в СБИС, Уртаев занял пост гендиректора предприятия с 24 мая. Он также значится генеральным директором АО «Центурион Парк. Компания находится в Москве, основным видом ее деятельности является разборка и снос зданий. Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским предприятием. Он производит практически 100% соединений редкоземельных элементов в стране, таких как ниобий и тантал, а также товарный магний и титановую губку. Одним из его владельцев является пермский олигарх Петр Кондрашев, находящийся в розыске. URA.RU рассказывало, что Генпрокуратура РФ добилась в суде возврата большей части акций завода под контроль государства. Признания недействительными сделок по продаже акций АО «СМЗ» ряду кипрских компаний ранее добилась ФАС. Сообщалось, что новым владельцем завода может стать группа компаний Uranium One, которая контролируется Росатомом.