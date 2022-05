«Росатому» хотят отдать под контроль завод пермского олигарха

Соликамский магниевый завод может перейти под контроль структуры «Росатома» Uranium One. Об этом говорят источники газеты «Коммерсант-Прикамье». Ранее суд признал приватизацию предприятия незаконной и изъял более 89% акций ОАО «Соликамский магниевый завод» в пользу государства. «Источники „Ъ", близкие к ответчикам, предполагают, что теперь СМЗ может перейти под управление структуры „Росатома" Uranium One. Они ожидают, что эта же структура может получить контроль и над Ловозерским горно-обогатительным комбинатом в Мурманской области, который является основным поставщиком СМЗ», — пишет издание. В Uranium One воздержались от комментариев по поводу ситуации. Ранее URA.RU рассказывало, что Генпрокуратура добилась в суде передачи акций СМЗ под контроль государства. Ответчиками по делу в суде выступали акционеры предприятия, среди которых пермский олигарх Петр Кондрашев. Генпрокуратура отмечала, что отчуждение предприятия в период с 1992 по 1996 года произошло «помимо воли РФ с нарушением действующего в период приватизации законодательства». Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским предприятием. Он производит редкоземельные металлы: ниобий и тантал, магний и титановую губку. Кондрашев, который является его ключевым акционером, входит в число богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

