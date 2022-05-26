Life раскрыл, сколько Киев платит за провокации на территории РФ

Украинские спецслужбы платят около 30 тысяч рублей участникам экстремистских акций по поджогу российских военкоматов. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, поджигателям платят в среднем около 30 тысяч рублей за атаку на военкомат. Уточняется, что «выполнение задания» обязательно должно быть записано на камеру.
Также издание сообщает, что украинские вербовщики предлагают и «более безопасную» работу. К примеру, россиянам предлагают прославлять поджигателей в соцсетях, а также оправдывать их преступления и преподносить это как протест, а также делать рассылки с угрозами терактов. За такие труды, рассказывает источник, Киев предлагает по пять тысяч рублей.
Кроме того, на сайтах «саботажей» проводят конкурс статей о методиках совершения атак на инфраструктурные объекты в РФ и граждан, поддерживающих спецоперацию. За первое место вербовщики обещают 20 тысяч долларов.
Отмечается, что исполнителями подобных акций, как правило, становятся наркоманы, маргиналы и подростки. Всех их привлекает легкий заработок и миф о том, что их преступление окажется безнаказанным.
Украинские спецслужбы платят около 30 тысяч рублей участникам экстремистских акций по поджогу российских военкоматов. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника издания, поджигателям платят в среднем около 30 тысяч рублей за атаку на военкомат. Уточняется, что «выполнение задания» обязательно должно быть записано на камеру. Также издание сообщает, что украинские вербовщики предлагают и «более безопасную» работу. К примеру, россиянам предлагают прославлять поджигателей в соцсетях, а также оправдывать их преступления и преподносить это как протест, а также делать рассылки с угрозами терактов. За такие труды, рассказывает источник, Киев предлагает по пять тысяч рублей. Кроме того, на сайтах «саботажей» проводят конкурс статей о методиках совершения атак на инфраструктурные объекты в РФ и граждан, поддерживающих спецоперацию. За первое место вербовщики обещают 20 тысяч долларов. Отмечается, что исполнителями подобных акций, как правило, становятся наркоманы, маргиналы и подростки. Всех их привлекает легкий заработок и миф о том, что их преступление окажется безнаказанным. Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в поджоге военкомата в Нижневартовске. ФСБ опубликовали допрос с задержанными по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Они рассказали о подготовке покушений на других российских телеведущих, поджоги машин с символикой спецоперации и военкоматов, передает «Национальная служба новостей». В ФСБ сообщили о задержании украинских диверсантов, планировавших взорвать конвой с гуманитарной помощью. СМИ сообщало, что Великобритания занимается подготовкой диверсантов ВСУ.