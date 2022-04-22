СМИ: британские спецслужбы займутся подготовкой диверсантов ВСУ

23 апреля 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

Британские специалисты начнут обучать украинских диверсантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания забросила во Львовскую область около 20 специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service — SAS). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах. «В населенный пункт Броды Львовской области, на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ из города Херефорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира SAS, были переброшены как минимум две группы военнослужащих. Состав одной группы — примерно 8—10 человек», — пишет агентство. По словам инсайдера, ссылающегося на источник в ВСУ, речь идет о специалистах в области диверсионной и партизанской деятельности, а также в сфере вербовки и подготовки агентов для работы на враждебной территории. Собеседник агентства утверждает, что сотрудники этой службы считаются одними из самых высококвалифицированных специалистов в мире в области организации госпереворотов, вербовки агентов и подготовки терактов. «В каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать, профессор, а остальные — профильные специалисты», добавил он. По его информации, в зонах боевых действий специалисты SAS чаще всего работают под прикрытием медицинских работников «Белых касок» и других гуманитарных организаций. На Украину они прибыли для повышения квалификации спецслужб страны. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. В частности, на заблокированном комбинате «Азовсталь» обнаружились военные из Хорватии. Ранее около тысячи украинских морпехов сдались в плен. Среди них был обнаружен британский наемник Эйден Эслин, который участвовал в деятельности подразделения, сражавшегося против правительственных войск в Сирии. В ходе боевых действий российские военные ликвидировали отряд из 30 польских наемников в Харьковской области. Минобороны РФ также сообщило о ликвидации пункта подготовки иностранных наемников на территории Украины, было уничтожено почти 180 наемников, напоминает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Великобритания забросила во Львовскую область около 20 специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service — SAS). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах. «В населенный пункт Броды Львовской области, на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ из города Херефорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира SAS, были переброшены как минимум две группы военнослужащих. Состав одной группы — примерно 8—10 человек», — пишет агентство. По словам инсайдера, ссылающегося на источник в ВСУ, речь идет о специалистах в области диверсионной и партизанской деятельности, а также в сфере вербовки и подготовки агентов для работы на враждебной территории. Собеседник агентства утверждает, что сотрудники этой службы считаются одними из самых высококвалифицированных специалистов в мире в области организации госпереворотов, вербовки агентов и подготовки терактов. «В каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать, профессор, а остальные — профильные специалисты», добавил он. По его информации, в зонах боевых действий специалисты SAS чаще всего работают под прикрытием медицинских работников «Белых касок» и других гуманитарных организаций. На Украину они прибыли для повышения квалификации спецслужб страны. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. В частности, на заблокированном комбинате «Азовсталь» обнаружились военные из Хорватии. Ранее около тысячи украинских морпехов сдались в плен. Среди них был обнаружен британский наемник Эйден Эслин, который участвовал в деятельности подразделения, сражавшегося против правительственных войск в Сирии. В ходе боевых действий российские военные ликвидировали отряд из 30 польских наемников в Харьковской области. Минобороны РФ также сообщило о ликвидации пункта подготовки иностранных наемников на территории Украины, было уничтожено почти 180 наемников, напоминает «Царьград».