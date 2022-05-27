Для свердловского бизнеса введут новые меры поддержки

В Свердловской области в ближайшее время появятся условия для эффективного и быстрого развития малого и среднего бизнеса. Об этом заявил экс-заместитель губернатора Свердловской области по внутренней политике, депутат Госдумы Сергей Бидонько.
«По итогам форума „Предпринимательство в новой экономической реальности“ партия „Единая Россия“ подготовила обширный комплекс мер поддержки для малого и среднего предпринимательства. В ближайшее время будут проработаны и реализованы разные меры для эффективного развития предпринимательства», — написал Бидонько.
Среди мер поддержки:
- Совмещение федеральных и региональных программ льготного кредитования;
- Докапитализация региональных фондов развития промышленности;
- Упрощение механизма государственных закупок;
- Освобождение от штрафов и пени;
- Снижение ставок страховых взносов;
- Повышение предельного размера доходов налогоплательщиков;
- Обеспечение льготной аренды и выкупа муниципальных земель для приоритетных отраслей промышленности;
- Сдерживание роста цен на энергоносители;
- Защита прав параллельных импортеров.
Ранее полпред президента РФ Владимир Якушев сообщил, что кредитование малого и среднего бизнеса, а также системообразующих предприятий в Уральском Федеральном Округе (УрФО) идет медленно. Предприниматели часто получают отказы от банков по своим заявкам.