Для свердловского бизнеса введут новые меры поддержки

Сергей Бидонько заявил, что в Свердловской области в ближайшее время будут созданы все условия для развития бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области в ближайшее время появятся условия для эффективного и быстрого развития малого и среднего бизнеса. Об этом заявил экс-заместитель губернатора Свердловской области по внутренней политике, депутат Госдумы Сергей Бидонько.

«По итогам форума „Предпринимательство в новой экономической реальности“ партия „Единая Россия“ подготовила обширный комплекс мер поддержки для малого и среднего предпринимательства. В ближайшее время будут проработаны и реализованы разные меры для эффективного развития предпринимательства», — написал Бидонько.

Среди мер поддержки:

Совмещение федеральных и региональных программ льготного кредитования;

Докапитализация региональных фондов развития промышленности;

Упрощение механизма государственных закупок;

Освобождение от штрафов и пени;

Снижение ставок страховых взносов;

Повышение предельного размера доходов налогоплательщиков;

Обеспечение льготной аренды и выкупа муниципальных земель для приоритетных отраслей промышленности;

Сдерживание роста цен на энергоносители;

Защита прав параллельных импортеров.

Ранее полпред президента РФ Владимир Якушев сообщил, что кредитование малого и среднего бизнеса, а также системообразующих предприятий в Уральском Федеральном Округе (УрФО) идет медленно. Предприниматели часто получают отказы от банков по своим заявкам.