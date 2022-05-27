Для свердловского бизнеса введут новые меры поддержки

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Бидонько подаёт документы на праймериз. НЕОБРАБОТАННЫЕ , бидонько сергей
Сергей Бидонько заявил, что в Свердловской области в ближайшее время будут созданы все условия для развития бизнеса Фото:

В Свердловской области в ближайшее время появятся условия для эффективного и быстрого развития малого и среднего бизнеса. Об этом заявил экс-заместитель губернатора Свердловской области по внутренней политике, депутат Госдумы Сергей Бидонько.

«По итогам форума „Предпринимательство в новой экономической реальности“ партия „Единая Россия“ подготовила обширный комплекс мер поддержки для малого и среднего предпринимательства. В ближайшее время будут проработаны и реализованы разные меры для эффективного развития предпринимательства», — написал Бидонько.

Среди мер поддержки:

  • Совмещение федеральных и региональных программ льготного кредитования;
  • Докапитализация региональных фондов развития промышленности;
  • Упрощение механизма государственных закупок;
  • Освобождение от штрафов и пени;
  • Снижение ставок страховых взносов;
  • Повышение предельного размера доходов налогоплательщиков;
  • Обеспечение льготной аренды и выкупа муниципальных земель для приоритетных отраслей промышленности;
  • Сдерживание роста цен на энергоносители;
  • Защита прав параллельных импортеров.

Ранее полпред президента РФ Владимир Якушев сообщил, что кредитование малого и среднего бизнеса, а также системообразующих предприятий в Уральском Федеральном Округе (УрФО) идет медленно. Предприниматели часто получают отказы от банков по своим заявкам.

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В Свердловской области в ближайшее время появятся условия для эффективного и быстрого развития малого и среднего бизнеса. Об этом заявил экс-заместитель губернатора Свердловской области по внутренней политике, депутат Госдумы Сергей Бидонько. «По итогам форума „Предпринимательство в новой экономической реальности“ партия „Единая Россия“ подготовила обширный комплекс мер поддержки для малого и среднего предпринимательства. В ближайшее время будут проработаны и реализованы разные меры для эффективного развития предпринимательства», — написал Бидонько. Среди мер поддержки: Ранее полпред президента РФ Владимир Якушев сообщил, что кредитование малого и среднего бизнеса, а также системообразующих предприятий в Уральском Федеральном Округе (УрФО) идет медленно. Предприниматели часто получают отказы от банков по своим заявкам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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