Свердловские управленцы победили в конкурсе «Лидеры России»

В Москве назвали 106 победителей федерального конкурса управленцев «Лидеры России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Три свердловских управленца признаны победителями суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Это — заместитель начальника Департамента по контроллингу проектов компании «Уральские локомотивы» Евгения Кривоногова, руководитель проектов «УГМК-Телеком» Дмитрий Кузнецов и старший преподаватель кафедры конституционного права УрГЮУ Алдар Чирнинов. Полный список победителей опубликован на официальном сайте конкурса.

«Участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и шести зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Победителями назвали 106 человек, в число которых вошли Евгения Кривоногова, Дмитрий Кузнецов, Алдар Чирнинов», — говорится в сообщении.

«Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Масштабный и открытый конкурс для руководителей нового поколения. Победители конкурса получат образовательный грант в размере миллиона рублей. Участникам конкурса пришлось решать кейсы, основанные на реальных управленческих задачах, которые стоят перед руководителями в регионах и на федеральном уровне.