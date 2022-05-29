Московский силовик бесплатно начал работать на мэра Екатеринбурга

Алексей Кисляков вернулся в Екатеринбург из Москвы в начале 2022-го Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Экс-глава свердловского УГИБДД Алексей Кисляков, вышедший на пенсию, назначен советником мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. По словам источника URA.RU, близкого к горадминистрации, Кисляков отвечает за «совершенствование организации дорожного движения», а также за «комплексное развитие транспортной инфраструктуры».

«Кисляков — советник на общественных началах. То есть он не получает в администрации зарплату», — уточнил собеседник агентства. Должность Кислякова отражена в составе делегации, которая ездила с Орловым в командировку в Белоруссию.

Там же указан еще один, основной, статус Кислякова — замгендиректора московского ООО «РБ Групп». Как ранее URA.RU рассказывал сам Кисляков, в компании он курирует скандальную стройку ТЛЦ «Уральский» в поселке Калиновский неподалеку от озера Шарташ.

С 2011 года Алексей Кисляков трудился в центральном аппарате МВД РФ на различных позициях. В августе 2018-го его назначили главой свердловского УГИБДД — вместо Юрия Демина, проработавшего в статусе руководителя 13 лет. В конце 2020-го Кисляков уехал обратно в Москву, его место занял Алексей Спиридонов.