29 мая 2022

Московский силовик бесплатно начал работать на мэра Екатеринбурга

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Пресс-конференция, посвященная ходу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области. Екатеринбург, кисляков алексей
Алексей Кисляков вернулся в Екатеринбург из Москвы в начале 2022-го Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Экс-глава свердловского УГИБДД Алексей Кисляков, вышедший на пенсию, назначен советником мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. По словам источника URA.RU, близкого к горадминистрации, Кисляков отвечает за «совершенствование организации дорожного движения», а также за «комплексное развитие транспортной инфраструктуры».

«Кисляков — советник на общественных началах. То есть он не получает в администрации зарплату», — уточнил собеседник агентства. Должность Кислякова отражена в составе делегации, которая ездила с Орловым в командировку в Белоруссию.

Там же указан еще один, основной, статус Кислякова — замгендиректора московского ООО «РБ Групп». Как ранее URA.RU рассказывал сам Кисляков, в компании он курирует скандальную стройку ТЛЦ «Уральский» в поселке Калиновский неподалеку от озера Шарташ.

С 2011 года Алексей Кисляков трудился в центральном аппарате МВД РФ на различных позициях. В августе 2018-го его назначили главой свердловского УГИБДД — вместо Юрия Демина, проработавшего в статусе руководителя 13 лет. В конце 2020-го Кисляков уехал обратно в Москву, его место занял Алексей Спиридонов.

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Экс-глава свердловского УГИБДД Алексей Кисляков, вышедший на пенсию, назначен советником мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. По словам источника URA.RU, близкого к горадминистрации, Кисляков отвечает за «совершенствование организации дорожного движения», а также за «комплексное развитие транспортной инфраструктуры». «Кисляков — советник на общественных началах. То есть он не получает в администрации зарплату», — уточнил собеседник агентства. Должность Кислякова отражена в составе делегации, которая ездила с Орловым в командировку в Белоруссию. Там же указан еще один, основной, статус Кислякова — замгендиректора московского ООО «РБ Групп». Как ранее URA.RU рассказывал сам Кисляков, в компании он курирует скандальную стройку ТЛЦ «Уральский» в поселке Калиновский неподалеку от озера Шарташ. С 2011 года Алексей Кисляков трудился в центральном аппарате МВД РФ на различных позициях. В августе 2018-го его назначили главой свердловского УГИБДД — вместо Юрия Демина, проработавшего в статусе руководителя 13 лет. В конце 2020-го Кисляков уехал обратно в Москву, его место занял Алексей Спиридонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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