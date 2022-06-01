Экс-жена Градского подала в суд на своих детей и вдову покойного

Бывшая жена Градского Ольга хочет получить наследство артиста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Третья жена покойного Александра Градского Ольга Градская (Фартышева) подала иск к его вдове Марине Коташенко и собственным детям Марии и Даниилу, с целью получить наследство. Об этом сообщили в пресс-служба суда.

«Истец просит признать общим имуществом супругов земельные участки, жилые и нежилые здания и помещения. Также просит выделить ½ долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность», — рассказал сотрудник пресс-службы суда.

Ольга Фартышева просит признать общим имуществом земельные участки, жилые и нежилые помещения, а также выделить ей ½ долю имущества, нажитого в совместном браке с Градским. Беседу по этому заявлению суд назначил на 27 июня.

С Ольгой Александр Градский прожил двадцать лет — с 1980 по 2001 годы. У них есть общие дети — 41-летний сын Даниил Градский и 36-летняя дочь Мария. Помимо Марии и Даниила, на наследство певца претендуют вдова Марина Градская и ее дети — сыновья Александр и Иван.