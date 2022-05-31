Вузы ХМАО отменили правило, которое установили два года назад

Вузы ХМАО открывают очный прием документов на поступление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вузы ХМАО начнут принимать документы на поступление в очном формате. С 0220 года, в связи с пандемией коронавируса, приемная кампания проходила в формате онлайн. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Нижневартовского государственного университета.

«Приемная кампания текущего года впервые в университете пройдет в „смешанном“ формате: вуз будет взаимодействовать с поступающими как в очном, так и в дистанционном режиме. С 2020 года прием проводился исключительно онлайн», — рассказали в университете.

В этом году у абитуриентов будет возможность подать документы несколькими способами: обратившись в приемную комиссию лично, через операторов почтовой связи, а также в электронном виде. Подать документы можно через систему на сайте вуза, либо через портал Госуслуг. «В 2022 году расширен перечень конкурсов, на которые можно заявиться через Госуслуги: теперь это также внебюджетные, льготные и целевые места по программам бакалавриата», — заключили в университете.