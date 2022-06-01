В Перми курсанты вуза узнали об успехах спецоперации

02 июня 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Агитационное мероприятие прошло в подразделениях факультета связи ПВИВНГ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми курсантам института Росгвардии (ПВИВНГ) рассказали о героизме и мужестве российских военнослужащих, проявленном в ходе спецоперации на Украине. В качестве источника информации был использован журнала Росгвардии «На боевом посту», сообщается на сайте вуза. Уточняется, что мероприятие проведено в рамках «агитационно-пропагандисткой работы в курсантских подразделениях». «В курсантских подразделениях факультета связи проведено оперативное информирование: «О положительных примерах мужества и героизма, проявленных военнослужащими и сотрудниками войск нацгвардии РФ при выполнении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции», — отмечает пресс-служба института. Какие именно материалы представлены в майском номере журнале, который был использован для агитработы, не уточняется. На сайте Росгвардии за 2022 год в открытом доступе размещен только январский номер журнала. Российские войска проводят спецоперацию на Украине с конца февраля. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских властей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

В Перми курсантам института Росгвардии (ПВИВНГ) рассказали о героизме и мужестве российских военнослужащих, проявленном в ходе спецоперации на Украине. В качестве источника информации был использован журнала Росгвардии «На боевом посту», сообщается на сайте вуза. Уточняется, что мероприятие проведено в рамках «агитационно-пропагандисткой работы в курсантских подразделениях». «В курсантских подразделениях факультета связи проведено оперативное информирование: «О положительных примерах мужества и героизма, проявленных военнослужащими и сотрудниками войск нацгвардии РФ при выполнении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции», — отмечает пресс-служба института. Какие именно материалы представлены в майском номере журнале, который был использован для агитработы, не уточняется. На сайте Росгвардии за 2022 год в открытом доступе размещен только январский номер журнала. Российские войска проводят спецоперацию на Украине с конца февраля. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских властей.