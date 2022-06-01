01 июня 2022

В Перми курсанты вуза узнали об успехах спецоперации

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Госуниверситет, виды города. Пермь, пгниу, пермский государственный национальный исследовательский университет, пермский универ, студенческий кампус, военный институт росгвардии
Агитационное мероприятие прошло в подразделениях факультета связи ПВИВНГ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Перми курсантам института Росгвардии (ПВИВНГ) рассказали о героизме и мужестве российских военнослужащих, проявленном в ходе спецоперации на Украине. В качестве источника информации был использован журнала Росгвардии «На боевом посту», сообщается на сайте вуза. Уточняется, что мероприятие проведено в рамках «агитационно-пропагандисткой работы в курсантских подразделениях».

«В курсантских подразделениях факультета связи проведено оперативное информирование: «О положительных примерах мужества и героизма, проявленных военнослужащими и сотрудниками войск нацгвардии РФ при выполнении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции», — отмечает пресс-служба института.

Какие именно материалы представлены в майском номере журнале, который был использован для агитработы, не уточняется. На сайте Росгвардии за 2022 год в открытом доступе размещен только январский номер журнала. Российские войска проводят спецоперацию на Украине с конца февраля. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских властей.

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В Перми курсантам института Росгвардии (ПВИВНГ) рассказали о героизме и мужестве российских военнослужащих, проявленном в ходе спецоперации на Украине. В качестве источника информации был использован журнала Росгвардии «На боевом посту», сообщается на сайте вуза. Уточняется, что мероприятие проведено в рамках «агитационно-пропагандисткой работы в курсантских подразделениях». «В курсантских подразделениях факультета связи проведено оперативное информирование: «О положительных примерах мужества и героизма, проявленных военнослужащими и сотрудниками войск нацгвардии РФ при выполнении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции», — отмечает пресс-служба института. Какие именно материалы представлены в майском номере журнале, который был использован для агитработы, не уточняется. На сайте Росгвардии за 2022 год в открытом доступе размещен только январский номер журнала. Российские войска проводят спецоперацию на Украине с конца февраля. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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