Житель Магнитогорска убил отца обувным шнурком

СКР Башкирии уже передал материалы в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Магнитогорска Челябинской области пойдет под суд за убийство отца обувным шнурком, вину он уже признал. Расследование вело следственное управление СКР Башкортостана, на территории которого произошло преступление.

«30 декабря 2021 года обвиняемый распивал алкогольные напитки со своим 61-летним отцом. Отец стал оскорблять свою бывшую супругу. Сын решил вступиться за мать. Ссора переросла в драку. Обвиняемый задушил отца обувным шнурком», — сообщается на сайте ведомства.

Тело отца сын спрятал в погребе. Погибшего никто не хватился, пока в середине апреля обвиняемый не рассказал родственнице о случившемся. Женщина обратилась в полицию. Сын показал, где спрятал тело. Материалы уже переданы в суд.