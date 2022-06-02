Москвичи купили два долгостроя в Челябинске

03 июня 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Объекты достроят москвичи Фото: Сергей Русанов © URA.RU Два долгостроя в Челябинске, находящиеся вблизи набережной реки Миасс, выкупила компания ООО «СК Дель-Мар» (Москва). Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства региона. «По результатам подведения итогов конкурсной комиссией регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства компания ООО „СК Дель-Мар“ определена как подрядчик для завершения строительства жилых многоквартирных домов в г. Челябинске. Объекты расположены по адресам: в границах ул. Шенкурской — ул. Болейко — набережной реки Миасс — ул. Братьев Кашириных (№4) и в границах ул. Шенкурской — ул. Болейко — набережной реки Миасс — ул. Братьев Кашириных (№5)», — говорится в сообщении пресс-службы. Строительные работы подрядчик начнет после урегулирования всех формальностей. Подписание договора Челябинского Фонда защиты дольщиков с компанией ООО «СК Дель-Мар» запланировано на 14 июня этого года. Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

Два долгостроя в Челябинске, находящиеся вблизи набережной реки Миасс, выкупила компания ООО «СК Дель-Мар» (Москва). Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства региона. «По результатам подведения итогов конкурсной комиссией регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства компания ООО „СК Дель-Мар“ определена как подрядчик для завершения строительства жилых многоквартирных домов в г. Челябинске. Объекты расположены по адресам: в границах ул. Шенкурской — ул. Болейко — набережной реки Миасс — ул. Братьев Кашириных (№4) и в границах ул. Шенкурской — ул. Болейко — набережной реки Миасс — ул. Братьев Кашириных (№5)», — говорится в сообщении пресс-службы. Строительные работы подрядчик начнет после урегулирования всех формальностей. Подписание договора Челябинского Фонда защиты дольщиков с компанией ООО «СК Дель-Мар» запланировано на 14 июня этого года.