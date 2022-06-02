02 июня 2022

Москвичи купили два долгостроя в Челябинске

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Объекты достроят москвичи Фото:

Два долгостроя в Челябинске, находящиеся вблизи набережной реки Миасс, выкупила компания ООО «СК Дель-Мар» (Москва). Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства региона.

«По результатам подведения итогов конкурсной комиссией регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства компания ООО „СК Дель-Мар“ определена как подрядчик для завершения строительства жилых многоквартирных домов в г. Челябинске. Объекты расположены по адресам: в границах ул. Шенкурской — ул. Болейко — набережной реки Миасс — ул. Братьев Кашириных (№4) и в границах ул. Шенкурской — ул. Болейко — набережной реки Миасс — ул. Братьев Кашириных (№5)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Строительные работы подрядчик начнет после урегулирования всех формальностей. Подписание договора Челябинского Фонда защиты дольщиков с компанией ООО «СК Дель-Мар» запланировано на 14 июня этого года.

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Два долгостроя в Челябинске, находящиеся вблизи набережной реки Миасс, выкупила компания ООО «СК Дель-Мар» (Москва). Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства региона. «По результатам подведения итогов конкурсной комиссией регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства компания ООО „СК Дель-Мар“ определена как подрядчик для завершения строительства жилых многоквартирных домов в г. Челябинске. Объекты расположены по адресам: в границах ул. Шенкурской — ул. Болейко — набережной реки Миасс — ул. Братьев Кашириных (№4) и в границах ул. Шенкурской — ул. Болейко — набережной реки Миасс — ул. Братьев Кашириных (№5)», — говорится в сообщении пресс-службы. Строительные работы подрядчик начнет после урегулирования всех формальностей. Подписание договора Челябинского Фонда защиты дольщиков с компанией ООО «СК Дель-Мар» запланировано на 14 июня этого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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