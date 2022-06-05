Ветеран войны из Сургута 20 лет добивается льготной квартиры

06 июня 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В очередь на квартиру ветеран встал в 2002 году Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сургуте (ХМАО) ветеран боевых действий в Афганистане Юрий Симонов 20 лет добивается того, чтобы ему выдали квартиру. Об этом URA.RU рассказал сам Симонов. «На очередь я встал в 2002 году, был в первых двух сотнях на получение. А года два назад в администрации Сургута сказали, что моя очередь передвинулась. Я обратился к властям. Из правительства позвонили, спросили, есть ли недвижимость в России и за рубежом. Узнали, с какого года проживаю в Сургуте. После этого пришел ответ, что в течение пяти лет я должен получить жилье. Уже год прошел после этого, и тишина. А в администрации Сургута на мое обращение так и не ответили. Я главе год назад писал», — сообщил Симонов. В армию Юрий Симонов уходил из Сургута. С 1986 по 1989 принимал участие в афганском конфликте. Служил он в разведке и выходил из Афганистана одним из последних. Из-за этого его служба длилась на полгода дольше. Вернувшись домой, узнал, что ему положена квартира. «В 2005 году я был 95-м в очереди на получение квартиры, а два года назад узнал, что меня передвинули и передо мной оказалось не сто человек, а тысяча», — добавил Симонов. В администрации Сургута корреспонденту URA.RU пообещали разобраться в ситуации, а после прокомментировать случившееся. Соответствующий запрос был направлен в пресс-службу городской мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута 17 лет просят власти сделать им дорогу. В поселке постоянно проживает около трехсот семей, а добраться на приусадебный участок можно только на внедорожнике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте (ХМАО) ветеран боевых действий в Афганистане Юрий Симонов 20 лет добивается того, чтобы ему выдали квартиру. Об этом URA.RU рассказал сам Симонов. «На очередь я встал в 2002 году, был в первых двух сотнях на получение. А года два назад в администрации Сургута сказали, что моя очередь передвинулась. Я обратился к властям. Из правительства позвонили, спросили, есть ли недвижимость в России и за рубежом. Узнали, с какого года проживаю в Сургуте. После этого пришел ответ, что в течение пяти лет я должен получить жилье. Уже год прошел после этого, и тишина. А в администрации Сургута на мое обращение так и не ответили. Я главе год назад писал», — сообщил Симонов. В армию Юрий Симонов уходил из Сургута. С 1986 по 1989 принимал участие в афганском конфликте. Служил он в разведке и выходил из Афганистана одним из последних. Из-за этого его служба длилась на полгода дольше. Вернувшись домой, узнал, что ему положена квартира. «В 2005 году я был 95-м в очереди на получение квартиры, а два года назад узнал, что меня передвинули и передо мной оказалось не сто человек, а тысяча», — добавил Симонов. В администрации Сургута корреспонденту URA.RU пообещали разобраться в ситуации, а после прокомментировать случившееся. Соответствующий запрос был направлен в пресс-службу городской мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута 17 лет просят власти сделать им дорогу. В поселке постоянно проживает около трехсот семей, а добраться на приусадебный участок можно только на внедорожнике.